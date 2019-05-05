Новостей.COM ⇒ Спорт

Примера: "Реал Сосьедад" стремится в Лигу Европы "Реал Сосьедад" в гостях одержал победу над "Алавесом" в матче 36-го тура чемпионата Испании. Единственный гол забил нападающий Виллиан Жозе. Фото: deportivoalaves.com ?"Реал Сосьедад" с 47 очками располагается на восьмом месте и борется за место в Лиге Европы. "Алавес" с 47 баллами занимает 10-ю строчку. Чемпионат Испании Примера 36-й тур "Алавес" - "Реал Сосьедад" - 0:1 (0:1) Гол: Виллиан Жозе, 24. "Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Карлос Вигарай (Вакасо, 46), Дуарте, Агиррегабирия (Твумаси, 80), Томас Пина, Гарсия, Борха Бастон (Гвидетти, 64), Кальери, Хони. "Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Сальдуа, Элустондо (Хуанми, 73), Айен Муньос, Пардо, Мерино, Сангальи (Субельдия, 46), Виллиан Жозе, Оярсабаль, Барренечеа (Родригес, 58). Предупреждения: Вакасо, 47. Пардо, 73. Мерино, 80. Субельдия, 89. Судья: Альберола Рохас (Испания). 4 мая. Витория. Стадион "Mendizorroza".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.