Примера: "Реал Сосьедад" стремится в Лигу Европы

"Реал Сосьедад" в гостях одержал победу над "Алавесом" в матче 36-го тура чемпионата Испании.
 
Единственный гол забил нападающий Виллиан Жозе.
Фото Примера: "Реал Сосьедад" стремится в Лигу Европы
Фото: deportivoalaves.com
 
?"Реал Сосьедад" с 47 очками располагается на восьмом месте и борется за место в Лиге Европы.
 
"Алавес" с 47 баллами занимает 10-ю строчку.
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
36-й тур
 
"Алавес" - "Реал Сосьедад" - 0:1 (0:1)
 
Гол: Виллиан Жозе, 24.
 
"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Ксимо Наварро, Карлос Вигарай (Вакасо, 46), Дуарте, Агиррегабирия (Твумаси, 80), Томас Пина, Гарсия, Борха Бастон (Гвидетти, 64), Кальери, Хони.
 
"Реал Сосьедад": Рульи, Морено, Сальдуа, Элустондо (Хуанми, 73), Айен Муньос, Пардо, Мерино, Сангальи (Субельдия, 46), Виллиан Жозе, Оярсабаль, Барренечеа (Родригес, 58).
 
Предупреждения: Вакасо, 47. Пардо, 73. Мерино, 80. Субельдия, 89.
 
Судья: Альберола Рохас (Испания).
 
4 мая. Витория. Стадион "Mendizorroza".


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