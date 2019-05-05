На благотворительном мероприятии от WBC Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тыс. долларов

Деньги пойдут на поддержку и реабилитацию спортсменов в мире.

Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тыс. долларов

Мэр Киева Виталий Кличко продал экскурсию по Киеву за 50 тысяч долларов на благотворительном вечере, который устраивал Всемирный боксерский совет (WBC) .

"Я нахожусь в командировке в США и был рад присоединиться к мероприятию и сделать промо Киеву и Украине. Экскурсия нашим городом "ушла" за 50 тысяч долларов", - написал Кличко на своей странице в facebook.

WBC традиционно собирал деньги на поддержку и реабилитацию спортсменов во всем мире.

Кому именно достался лот от мэра Киева не сообщается.

Мероприятие "Ночь чемпионов" состоялось в Лас-Вегасе, в нем приняли участие легенды бокса Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Леннокс Льюис, Оскар Де Ла Хойя и другие.

А также американский музыкант мексиканского происхождения Карлос Сантана, который помогает WBC в благотворительных акциях. Ему Всемирный боксерский совет вручил символический пояс чемпиона - как музыканту-виртуозу и выдающейся личности.