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Бундеслига: "Боруссия" упустила победу в Бремене Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Вердером" в матче 32-го тура чемпионата Германии - 2:2. В составе дортмундцев отличились Кристиан Пулишич и Пако Алькасер. Фото: bvb.de За бременский клуб голы забили Кевин Мевальд и Клаудио Писарро. Дортмундская "Боруссия" набрала 70 очков и упустила возможность сократить отставание от лидирующей "Баварии". Разница между командами сейчас 4 очка. "Вердер", в активе которого 47 очков, по-прежнему занимает девятую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Чемпионат Германии Бундеслига 1 32-й тур "Вердер" - "Боруссия Д" - 2:2 (0:2) Голы: Пулишич, 6 (0:1). Пако Алькасер, 41 (0:2). Мевальд, 70 (1:2). Писарро, 75 (2:2). "Вердер": Павленка, Лангкамп, Велькович, Аугустинссон, Фридль, Нури Шахин (Мевальд, 60), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Осако (Писарро, 60), Рашица. "Боруссия Д": Бюрки, Рафаэл Геррейру, Диалло (Филипп, 90), Аканджи, Витсель, Дилэйни (Дахуд, 83), Гетце (Брун Ларсен, 82), Вайгль, Пулишич, Санчо, Пако Алькасер. Предупреждения: Классен, 33. Фридль, 39. Вайгль, 80. Судья: Фриц (Германия). 4 мая. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".

Спорт-Экспресс

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