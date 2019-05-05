Бундеслига: "Боруссия" упустила победу в Бремене

Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Вердером" в матче 32-го тура чемпионата Германии - 2:2.
 
В составе дортмундцев отличились Кристиан Пулишич и Пако Алькасер.
Фото Бундеслига: "Боруссия" упустила победу в Бремене
Фото: bvb.de
 
За бременский клуб голы забили Кевин Мевальд и Клаудио Писарро.
 
Дортмундская "Боруссия" набрала 70 очков и упустила возможность сократить отставание от лидирующей "Баварии".
 
Разница между командами сейчас 4 очка. "Вердер", в активе которого 47 очков, по-прежнему занимает девятую строчку турнирной таблицы Бундеслиги.
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1
 
32-й тур
 
"Вердер" - "Боруссия Д" - 2:2 (0:2)
 
Голы: Пулишич, 6 (0:1). Пако Алькасер, 41 (0:2). Мевальд, 70 (1:2). Писарро, 75 (2:2).
 
"Вердер": Павленка, Лангкамп, Велькович, Аугустинссон, Фридль, Нури Шахин (Мевальд, 60), Классен, М.Эггештайн, Крузе, Осако (Писарро, 60), Рашица.
 
"Боруссия Д": Бюрки, Рафаэл Геррейру, Диалло (Филипп, 90), Аканджи, Витсель, Дилэйни (Дахуд, 83), Гетце (Брун Ларсен, 82), Вайгль, Пулишич, Санчо, Пако Алькасер.
 
Предупреждения: Классен, 33. Фридль, 39. Вайгль, 80.
 
Судья: Фриц (Германия).
 
4 мая. Бремен. Стадион "Weserstadion Platz".


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