"Шахтер" - "Львов" - 5:0. 27 тур (ВИДЕО)  

Шахтер - Львов - 5:0 (1:0)
 
Голы: Алваро, 17 - в свои ворота (1:0). Веллингтон Нем, 51 (2:0). Болбат, 55 (3:0). Коваленко, 63 (4:0). Алан Патрик, 76 (5:0).
Фото "Шахтер" - "Львов" - 5:0. 27 тур (ВИДЕО)
Фото: shakhtar.com
 
«Шахтер» (Донецк): Шевченко, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат (Бондарь, 75), Веллингтон Нем (Тете, 66), Коваленко (Дентинью, 78), Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Жуниор Мораэс.
 
«Львов»: Бандура, Борзенко, Адамюк, Висенте (Насонов, 25), Парамонов, Липе (Рафаэл Сабино, 54), Мурило Винисиус, Педро Витор, Пернамбуко (Рожерио Шина, 65), Бруно Дуарте, Алваро.
 
Предупреждения: Веллингтон Нем, 9. Борзенко, 41.
 
4 мая. Харьков. ОСК «Металлист».
 
 


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