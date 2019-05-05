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"Шахтер" - "Львов" - 5:0. 27 тур (ВИДЕО) Шахтер - Львов - 5:0 (1:0) Голы: Алваро, 17 - в свои ворота (1:0). Веллингтон Нем, 51 (2:0). Болбат, 55 (3:0). Коваленко, 63 (4:0). Алан Патрик, 76 (5:0). Фото: shakhtar.com «Шахтер» (Донецк): Шевченко, Исмаили, Кривцов, Матвиенко, Болбат (Бондарь, 75), Веллингтон Нем (Тете, 66), Коваленко (Дентинью, 78), Маркос Антонио, Алан Патрик, Тайсон, Жуниор Мораэс. «Львов»: Бандура, Борзенко, Адамюк, Висенте (Насонов, 25), Парамонов, Липе (Рафаэл Сабино, 54), Мурило Винисиус, Педро Витор, Пернамбуко (Рожерио Шина, 65), Бруно Дуарте, Алваро. Предупреждения: Веллингтон Нем, 9. Борзенко, 41. 4 мая. Харьков. ОСК «Металлист». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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