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2019-04-30
Кубок Стэнли: "Сент-Луис" обыграл "Даллас" в 3-м матче серии (ВИДЕО)
"Сент-Луис" переиграл на выезде "Даллас" в 3-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли.
"Блюз" вышел вперед в серии - 2-1.
Фото: nhl.com
НХЛ
Кубок Стэнли
1/4 финала
3-й матч
"Даллас" - "Сент-Луис" - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
Голы: Шворц - 6 (Парэйко, О`Райлли), 1:27 - 0:1. Радулов - 5 (бол., Спецца, Даулинг), 17:12 - 1:1. Бозак - 2 (Томас, Данн), 28:30 - 1:2. Кольяно - 2 (мен., Янмарк), 53:06 - 2:2. Пьетранджело - 1 (Боумистер, Шворц), 54:24 - 2:3. Сегин - 3 (Хейсканен, Цуккарелло), 55:52 - 3:3. Марун - 2 (Боумистер, Бозак), 58:22 - 3:4.
Вратари: Бишоп (58:32) - Биннингтон.
Штраф: 6 - 10.
Броски: 31 (11+10+10) - 34 (10+15+9).
30 апреля. Даллас. American Airlines Center.
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