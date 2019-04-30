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Кубок Стэнли: "Сент-Луис" обыграл "Даллас" в 3-м матче серии (ВИДЕО) "Сент-Луис" переиграл на выезде "Даллас" в 3-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли. "Блюз" вышел вперед в серии - 2-1. Фото: nhl.com НХЛ Кубок Стэнли 1/4 финала 3-й матч "Даллас" - "Сент-Луис" - 3:4 (1:1, 0:1, 2:2) Голы: Шворц - 6 (Парэйко, О`Райлли), 1:27 - 0:1. Радулов - 5 (бол., Спецца, Даулинг), 17:12 - 1:1. Бозак - 2 (Томас, Данн), 28:30 - 1:2. Кольяно - 2 (мен., Янмарк), 53:06 - 2:2. Пьетранджело - 1 (Боумистер, Шворц), 54:24 - 2:3. Сегин - 3 (Хейсканен, Цуккарелло), 55:52 - 3:3. Марун - 2 (Боумистер, Бозак), 58:22 - 3:4. Вратари: Бишоп (58:32) - Биннингтон. Штраф: 6 - 10. Броски: 31 (11+10+10) - 34 (10+15+9). 30 апреля. Даллас. American Airlines Center.

Спорт-Экспресс

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