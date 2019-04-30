Примера: "Бетис" и "Эспаньол" обменялись голами

"Бетис" и "Эспаньол" сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Испании - 1:1.
 
Оба клуба имеют в активе по 44 очка и занимают 11-е и 10-е место сответственно.
Фото Примера: "Бетис" и "Эспаньол" обменялись голами
Фото: realbetisbalompie.es
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
35-й тур 
 
"Бетис" - "Эспаньол" - 1:1 (0:1)
 
Голы: Дардер, 37 (0:1). Феддаль, 90+4 (1:1). 
 
"Бетис": Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди (Лайнес, 77), Фирпо, Гуардадо, Каналес (Лорен Морон, 66), Каптум, Ло Сельсо, Хоакин, Хесе (Тельо, 57).
 
"Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес, Дуарте, Л.Лопес, Эрмосо, Педроса, Виктор Санчес, Дардер (А.Лопес, 87), Рока, Мелендо (У Лэй, 74), Борха Иглесиас (Феррейра, 80).
 
Предупреждения: Манди, 58. Феддаль, 66. Мелендо, 68. Фирпо, 78. Бартра, 90+6.
 
Судья: дель Серро Гранде.
 
29 апреля. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".


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