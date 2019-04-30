Новостей.COM ⇒ Спорт

Примера: "Бетис" и "Эспаньол" обменялись голами "Бетис" и "Эспаньол" сыграли вничью в матче 35-го тура чемпионата Испании - 1:1. Оба клуба имеют в активе по 44 очка и занимают 11-е и 10-е место сответственно. Фото: realbetisbalompie.es Чемпионат Испании Примера 35-й тур "Бетис" - "Эспаньол" - 1:1 (0:1) Голы: Дардер, 37 (0:1). Феддаль, 90+4 (1:1). "Бетис": Хоэль Роблес, Бартра, Феддаль, Манди (Лайнес, 77), Фирпо, Гуардадо, Каналес (Лорен Морон, 66), Каптум, Ло Сельсо, Хоакин, Хесе (Тельо, 57). "Эспаньол": Диего Лопес, Хави Лопес, Дуарте, Л.Лопес, Эрмосо, Педроса, Виктор Санчес, Дардер (А.Лопес, 87), Рока, Мелендо (У Лэй, 74), Борха Иглесиас (Феррейра, 80). Предупреждения: Манди, 58. Феддаль, 66. Мелендо, 68. Фирпо, 78. Бартра, 90+6. Судья: дель Серро Гранде. 29 апреля. Севилья. Стадион "Benito Villamarin (Manuel Ruiz de Lopera)".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.