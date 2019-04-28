"Олимпик" - "Карпаты" - 3:2. 26 тур

Олимпик - Карпаты - 3:2 (1:1)

Голы: Пасич, 9 (1:0). Ди Франко, 36 (1:1). Понде, 54 (1:2). Дегтярев, 83 (2:2) Диэйе, 84 (3:2).

«Олимпик» (Донецк): Крынский, Вантух, Гришко, Снурницын, Кравчук (Валеев, 60), Ксенз, Политыло (Пасич, 61), Гай, Пасич (Диэйе, 74), Дегтярев, Тейшейра.

«Карпаты» (Львов): Кучинский, Сандохадзе (Дебелко, 89), Гуйе, Нестеров, Онгла, Гуцуляк, Мякушко (Мендес, 86), Клец, Йода, Понде, Ди Франко (Бусько, 65).

Предупреждения: Сандохадзе, 24. Нестеров, 46. Валеев, 90.

27 апреля. Киев . Стадион «Динамо» им. В. Лобановского.

Климовский решил не менять победный состав, доверившись тем же исполнителям, что начинали с первых минут матч с «Арсеналом». Единственным изменением стала вынужденная замена Цымбалюка на Снурницына. Евгений заболел накануне игры и не смог принять участие в матче.

«Олимпийцы» с первых минут завладели инициативой, забрав мяч под свой контроль. Львовяне сосредоточились на обороне собственных ворот, сделав ставку на контратаки.

Активность «Олимпика» воплотилась в гол уже на восьмой минуте. После разрезающего паса от Кравчука, Геннадий Пасич вышел один на один с Кучинским и не оставил голкиперу «Карпат» никаких шансов - 1:0.

После забитого мяча дончане немного успокоились и уже «Карпаты» ответили острым выпадом. Подача с фланга едва не закончилась взятием ворот, однако нападающему гостей не хватило нескольких сантиметров, чтобы дотянуться до мяча головой.

На 14-й минуте игры львовяне обязаны были сравнивать счет, но когда Крынский уже был бессилен - своего голкипера подстраховал защитник, выбив мяч из пустых ворот.

Ближе к середине первой половины тайма игра окончательно выровнялась и переместилась в центр поля. Обе команды испытывали проблемы при игре на чужой половине поля.

Следующий опасный момент возник на 27-й минуте игры . «Карпаты» заработали опасный штрафной на правом фланге метрах в 20 от ворот Крынского, но полузащитник гостей Гуцуляк пробил выше.

На 35-й минуте «Карпаты» счет сравняли. Полузащитник «зелено-белых» обокрал Снурницына на правом фланге, прострелил вдоль ворот, где Де Франко расстрелял пустой угол.

Могли гости уйти на перерыв ведя в счете, но удару Ёды с острого угла не хватило точности.

Второй тайм начался с опасного момента от «Олимпика». Дончане заработали штрафной в 20 метрах прямо по центру ворот. Гай перебросил стенку, но уверенно в рамке ворот сыграл Кучинский, отбив удар Алексея.

На 53-й минуте «Карпаты» вышли вперед. И вновь гол пришел с фланга. Провал слева в обороне позволил игроку львовян прострелить на 11 метровую отметку откуда Понде в одно касание переправил мяч в сетку ворот Крынского.

Начиная с 60-й минуты между Климовским и Гонсалесом началась настоящая шахматная партия, безоговорочную победу в которой одержал тренер дончан. Тренер «Олимпика» снял Кравчука и Политыло, кинув в бой Ринара Валеева и Евгения Пасича. Фабри Гонсалес ответил заменой Ди Франко на Андрея Буcько.

Еще через 10 минут спасать результат был брошен Матар, он заменил Геннадия Пасича. Замены от Климовского не просто освежили игру , но стали результативными. «Олимпик» понесся вперед и буквально за две минуты нокаутировал соперника. Для начала Максим Дегтярев воспользовался скидкой от Пасича и счет сравнял. А чуть ли не в следующей атаке Матар ударом головой принес «Олимпику» три очка.

3:2 - тяжелейшая, но оттого еще более ценная победа «олимпийцев» . Климовский добывает вторую подряд победу на посту тренера «Олимпика» и делает вместе со своей командой еще один шаг на пути к спасению.