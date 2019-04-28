"Черноморец" - "Ворскла" - 1:2. 26 тур

Черноморец - Ворскла - 1:2 (1:0)
 
Голы: Вильхамссон, 2 (1:0). Васин, 84 - с пенальти (1:1). Габелок, 90+2 (1:2).
Фото "Черноморец" - "Ворскла" - 1:2. 26 тур
Виталий Косовский. Фото: vorskla.com.ua
 
Нереализованный пенальти: Коваль, 59 (вратарь).
 
«Черноморец» (Одесса): Кожухарь, Трубочкин, Рыжук (капитан), Грачев, Норенков, Бабенко, Мусолитин, Танчик, Морозенко, Коваль (Чорний, 76), Вильхамссон (Павлов, 77)..
 
«Ворскла» (Полтава): Ткаченко, Габелок, Шарпар, Чеснаков, Сапай, Мартыненко, Коломоец (Гиоргадзе, 86), Кане, Васин, Ребенок (Артур, 88), Петрович (Скляр, 81).
 
Предупреждения: Сапай, 35. Грачев, 39. Кане, 44.
 
Судьи: Труханов (Харьков), Клименко (Киев), Курбанов (Херсон).
 
27 апреля. Одесса. Стадион «Черноморец». 3 200 зрителей.
 
Оба клуба успешно выступили в предыдущем туре. Одесситы сумели во Львове сыграть в ничью с «Карпатами» - 0:0, а «Ворскла», проигрывая на своем поле «Десне» со счетом 0:3, тоже смогла добиться равенства - 3:3.
 
Исполняющий обязанности главного тренера «Ворсклы» Виталий Косовский, несмотря на благоприятный исход противостояния с «Десной», сделал четыре замены в составе. Вместо Кобахидзе, Наджеба, Кареки и Артура вышли Сапай, Коломоец, Кане и Васин. Ангел Червенков бросил в бой Коваля, заменившего Аржанова, который присоединился к травмированным Голикову, Гошкодере и Штогрину. К тому же у Норенкова сломан палец на руке.
 
Хозяева сразу пошли вперед: на 1-й минуте плотным ударом отметился Норенков - Ткаченко в прыжке удалось отвести угрозу. Но уже следующая атака «моряков» завершилась взятием ворот: Вильхамссон удачно подставил ногу после дальнего «выстрела» - 1:0. На этом «Черноморец» останавливаться не собирался. Из перспективной позиции пробивал штрафной Бабенко (мяч попал в «стенку»), эффектный проход по правому флангу совершил Коваль, его передачу в штрафную защитники прервали в последний момент. На 27-й минуте чудеса реакции продемонстрировал Ткаченко: мяч после удара головой Коваля летел точно в нижний угол, но вратарь спас свою команду.
 
Опасными выглядели и последовавшие затем угловые. В общем, превосходство хозяев первые полчаса было неоспоримым. Достаточно сказать, что первый удар в сторону ворот одесситов последовал лишь на 33-й минуте. По-настоящему жарко во владениях Кожухаря стало за пять минут до конца первого тайма: затяжная атака ворсклян завершилась ударом Чеснакова метров с пятнадцати - мяч пролетел над перекладиной.
 
Второй тайм полтавцы начали массированными атаками и чуть было не поплатились за это. Последовал вынос, в результате которого Мусолитин оказался в одиночестве на половине соперника. Николай протащил мяч почти через полполя, и его сбили в штрафной площади «Ворсклы». Увы, Коваль пробил с одиннадцатиметровой отметки несильно и прогнозируемо - одесситы не забивают второй пенальти подряд. На 69-й минуте гости чуть было не наказали соперников за расточительность: мяч после удара Васина со штрафного летел под перекладину, но Кожухарь сыграл отменно.
 
Спустя десять минут Кожухарю вновь пришлось спасать свою команду: его сэйв после удара головой Петровича заслуживает самой высокой оценки. Атакующий порыв ворсклян мог погасить Норенков, но он не сумел воспользоваться ситуацией. Возмездие наступило мгновенно. Арбитр углядел руку в штрафной одесситов, и Васин в отличие от Коваля, пробил безупречно 1:1.
 
«Моряки» бросились отыгрываться, близок к успеху был Чорний, однако, добивая мяч, отбитый Ткаченко, тоже промахнулся. А в компенсированное время дежурный нелепый гол пропустили одесситы.
 


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