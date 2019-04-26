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Перед манкунианским дерби не выдержала крыша "Олд Траффорд" и трибуны захлестнул водопад Встреча земляков завершилась победой голубого Манчестера. Фото: скриншот Накануне в рамках пропущенного 31-го тура Английской Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" состоялось дерби Манчестера, в котором победу одержал "МанСити" 2:0. Добавим, что весь день перед поединком в Манчестере шел сильный дождь. Погодные условия привели к тому, что частично не выдержала конструкция крыши 5-звездочной по меркам УЕФА спортивной арены и водопадом вода хлынула на трибуны "Олд Траффорд". Сотрудникам стадиона пришлось вручную ликвидировать последствия стихийного бедствия. Spare a thought for the person sat in this seat at Old Trafford tonight ?? pic.twitter.com/057xbupHyv — Soccer AM (@SoccerAM) 24 апреля 2019 г.

LB.ua

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