Перед манкунианским дерби не выдержала крыша "Олд Траффорд" и трибуны захлестнул водопад

Встреча земляков завершилась победой голубого Манчестера.

Фото: скриншот
Накануне в рамках пропущенного 31-го тура Английской Премьер-Лиги на "Олд Траффорд" состоялось дерби Манчестера, в котором победу одержал "МанСити" 2:0.

Добавим, что весь день перед поединком в Манчестере шел сильный дождь. Погодные условия привели к тому, что частично не выдержала конструкция крыши 5-звездочной по меркам УЕФА спортивной арены и водопадом вода хлынула на трибуны "Олд Траффорд".

Сотрудникам стадиона пришлось вручную ликвидировать последствия стихийного бедствия.

Spare a thought for the person sat in this seat at Old Trafford tonight ?? pic.twitter.com/057xbupHyv

— Soccer AM (@SoccerAM) 24 апреля 2019 г.


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