"Александрия" - "Мариуполь" - 2:1. 25 тур

Александрия - Мариуполь - 2:1 (2:1)

Голы: Банада, 20 (1:0). Вакула, 23 (1:1). Гречишкин, 31 - с пенальти (2:1).

Фото: fco.com.ua

«Александрия»: Панькив, Бабогло, Ковалец (Довгий, 81), Цуриков, Полярус, Лучкевич (Задерака, 71), Ситало, Пашаев, Шендрик, Гречишкин (Запорожан, 46), Банада.

«Мариуполь»: Худжамов, Полегенько, Дава, Яворский, Быков, Мишнев, Федорчук (Борячук, 15), Пихаленок, Зубков, Сикан (Чурко, 60), Вакула (Фомин, 76).

Предупреждения: Запорожан, 65 - Яворский, 19, Зубков, 62, Быков, 65, Пихаленок, 82, Борячук, 84.

Судьи: Абдула (Харьков), Трехлиб, Владимир Жарий (оба - Днепр).

24 апреля. Александрия. КСК «Ника».

В матче против «Александрии» Александр Бабич не смог задействовать дисквалифицированного Игнатенко и Горбунова, получившего микротравму. В центре поля Данила заменил Федорчука, а вместо Сергея на левом фланге играл Вакула.

Также по сравнению с матчем против «Динамо» тренерский штаб приазовцев сделал еще три изменения: Дава заменил Чоботенко в центре обороны, Быков действовал на позиции левого защитника, а на острие играл Сикан.

На 7-й минуте приазовцы провели первую острую атаку. Пихаленок в центре поля сыграл в «стенку» с Мишневым, приблизился к штрафной и нашел на фланге Вакулу. Владислав с угла штрафной метил в дальнюю «девятку» - рикошет от защитника и мяч улетел на угловой. В ответ хозяева провели затяжную позиционную атаку, которая завершилась неточным ударом головой Ситало.

На 15-й минуте Александру Бабичу пришлось делать вынужденную замену - Федорчук получил травму и в игру вступил Борячук. На 20-й минуте «Александрия» открыла счет. Худжамов вытащил мяч из «девятки» после удара Щедрика со штрафного, но подбор был за хозяевами и Банада после прострела справа с двух метров переправил мяч в ворота. Не прошло и трех минут, как приазовцы сравняли счет. Мишнев здорово прострелил справа. Пашаев, опережая Даву, выбивает мяч прямо на ногу Вакулы - Владислав был точен!

На 31-й минуте хозяева вновь вышли вперед. Гречишкин реализовал очень сомнительный пенальти, который рефери назначил за якобы игру рукой Давы. На 35-й минуте мариупольцы едва не восстановили паритет. Удар Сикана после еще одного опасного прострела Мишнева справа (Зубков классной передачей вскрыл фланг) заблокировал защитник. В конце тайма мариупольцы создали еще один голевой момент у ворот хозяев. Сикан зацепился за мяч в центре поля и отпасовал на Борячука. Андрей на скорости промчался метров 20 и мастерской передачей вывел Вакулу один на один с Панькивым. Вратарь эту дуэль выиграл. Завершился тайм прицельным ударом Вакулы метров с 25.

Начало второго тайма было за александрийцами. Ковалец опасно пробивал с острого угла - Худжамов был на месте. «Выстрел» Цурикова с дальней дистанции был неточен. Справившись с натиском хозяев, мариупольцы перехватили инициативу и перевели игру на половину поля соперников. На 58-й минуте приазовцы организовали опаснейшую атаку, которую завершал Зубков. Александр с 16-ти метров едва не поразил дальний угол - за хозяев сыграла перекладина. Затем Быков после навеса с углового оказался на газоне - рефери нарушения правил не заметил. Хотя момент был крайне интересным (к слову, рефери едва ли все спорные эпизоды трактовал в одну сторону).

На 70-й минуте Панькив выручил «Александрию», отразив в одной атаке сразу два опаснейших удара от Зубкова и Чурко. А еще один дальний удар Зубкова цели не достиг. Пихаленок, убрав двух соперников, хлестко пробил с 17-ти метров - вновь Панькив.

В конце матча мариупольцы продолжали искать счастье у чужих ворот, но удача была на стороне хозяев.