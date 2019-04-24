Новостей.COM ⇒
2019-04-24
"Олимпик" - "Арсенал-Киев" - 2:0. 25 тур
Олимпик - Арсенал-Киев - 2:0 (2:0)
Голы: Гай, 37 - с пенальти (1:0). Дегтярев, 44 (2:0).
«Олимпик» (Донецк): Крынский, Цимбалюк, Вантух, Гришко, Политыло (Пасич, 77), Ксенз, Кравчук, Гай, Пасич (Сондей, 87), Дегтярев, Тейшейра (Валеев, 69).
Фото: olimpik.com.ua
«Арсенал-Киев»: Пидкивка, Вакуленко, Дубинчак (Сагуткин, 59), Жичиков, Домбровский, Авагимян, Ориховский (Козак, 57), Танковский, Калитвинцев, Мудрик (Липартия, 46), Башлай.
Предупреждения: Танковский, 19. Дубинчак, 58.
23 апреля. Киев. Стадион «Динамо» им. В. Лобановского.
!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
«« "Карпаты" - "Черноморец" - 0:0. 25 тур
23.04.2019 18:37
23.04.2019 18:37
"Ворскла" - "Десна" - 3:3: И потекли реки вспять. 25 тур. Футбол »»
24.04.2019 05:24
24.04.2019 05:24
←+Ctrl+→