"Олимпик" - "Арсенал-Киев" - 2:0. 25 тур

Олимпик - Арсенал-Киев - 2:0 (2:0)
 
Голы: Гай, 37 - с пенальти (1:0). Дегтярев, 44 (2:0). 
 
«Олимпик» (Донецк): Крынский, Цимбалюк, Вантух, Гришко, Политыло (Пасич, 77), Ксенз, Кравчук, Гай, Пасич (Сондей, 87), Дегтярев, Тейшейра (Валеев, 69).
Фото "Олимпик" - "Арсенал-Киев" - 2:0. 25 тур
Фото: olimpik.com.ua
 
«Арсенал-Киев»: Пидкивка, Вакуленко, Дубинчак (Сагуткин, 59), Жичиков, Домбровский, Авагимян, Ориховский (Козак, 57), Танковский, Калитвинцев, Мудрик (Липартия, 46), Башлай.
 
Предупреждения: Танковский, 19. Дубинчак, 58.
 
23 апреля. Киев. Стадион «Динамо» им. В. Лобановского.
 


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