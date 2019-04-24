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"Олимпик" - "Арсенал-Киев" - 2:0. 25 тур Олимпик - Арсенал-Киев - 2:0 (2:0) Голы: Гай, 37 - с пенальти (1:0). Дегтярев, 44 (2:0). «Олимпик» (Донецк): Крынский, Цимбалюк, Вантух, Гришко, Политыло (Пасич, 77), Ксенз, Кравчук, Гай, Пасич (Сондей, 87), Дегтярев, Тейшейра (Валеев, 69). Фото: olimpik.com.ua «Арсенал-Киев»: Пидкивка, Вакуленко, Дубинчак (Сагуткин, 59), Жичиков, Домбровский, Авагимян, Ориховский (Козак, 57), Танковский, Калитвинцев, Мудрик (Липартия, 46), Башлай. Предупреждения: Танковский, 19. Дубинчак, 58. 23 апреля. Киев. Стадион «Динамо» им. В. Лобановского. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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