"Карпаты" - "Черноморец" - 0:0. 25 тур

Карпаты - Черноморец - 0:0
 
«Карпаты» (Львов): Кучинский, Слива (Гуцуляк, 57), Сандохадзе, Ковтун, Онгла, Клец (Дебелко, 83), Мякушко, Швед, Нестеров, Понде (Мендес, 61), Ди Франко.
Фото "Карпаты" - "Черноморец" - 0:0. 25 тур
Фото: fckarpaty.com
 
«Черноморец» (Одесса): Кожухарь, Норенков, Грачев, Рыжук, Вильхьяльмссон (Чорний, 90), Танчик, Бабенко, Морозенко (Коваль, 60), Мусолитин, Аржанов (Хамелюк, 62), Трубочкин.
 
Предупреждения: Танчик, 39. Грачев, 43. Морозенко, 51. Мендес, 89. Ди Франко, 90.
 
23 апреля. Львов. Стадион «Украина».
 


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