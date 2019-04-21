Кубок Стэнли: "Вашингтон" разгромил "Каролину" в пятом матче (ВИДЕО)  

"Вашингтон" обыграл "Каролину" в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 6:0.
 
Дубль в этой игре сделал нападающий Никлас Бэкстрем, по шайбе забросили Бретт Коннолли и Том Уилсон.
Фото Кубок Стэнли: "Вашингтон" разгромил "Каролину" в пятом матче (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
 
Ник Дауд реализовал буллит, а гол Александра Овечкина "добил" соперника. 
 
Всего на счету Овечкина в этом матче 3 (1+2) очка. Евгений Кузнецов сделал 2 передачи.
 
"Вашингтон" вышел вперед в серии - 3-2.
 
Следующий матч состоится на площадке "Каролины".
 
НХЛ
 
Кубок Стэнли
 
1/8 финала
 
Пятый матч
 
"Вашингтон" - "Каролина" - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
 
Голы: Бэкстрем - 4 (бол., Карлсон, Уилсон), 7:33 - 1:0. Бэкстрем - 5 (Овечкин), 34:21 - 2:0. Коннолли - 1 (Овечкин, Бэкстрем), 36:11 - 3:0. Уилсон - 2 (бол., Кузнецов, Карлсон), 41:04 - 4:0. Дауд - 1 (буллит), 48:57 - 5:0. Овечкин - 3 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 50:14 - 6:0.
 
Вратари: Холтби - Мразек.
 
Штраф: 10 - 8.
 
Броски: 28 (10+7+11) - 30 (6+15+9).
 
21 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.
 
Счет в серии: 3-2.
 


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