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Кубок Стэнли: "Вашингтон" разгромил "Каролину" в пятом матче (ВИДЕО) "Вашингтон" обыграл "Каролину" в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли - 6:0. Дубль в этой игре сделал нападающий Никлас Бэкстрем, по шайбе забросили Бретт Коннолли и Том Уилсон. Фото: nhl.com Ник Дауд реализовал буллит, а гол Александра Овечкина "добил" соперника. Всего на счету Овечкина в этом матче 3 (1+2) очка. Евгений Кузнецов сделал 2 передачи. "Вашингтон" вышел вперед в серии - 3-2. Следующий матч состоится на площадке "Каролины". НХЛ Кубок Стэнли 1/8 финала Пятый матч "Вашингтон" - "Каролина" - 6:0 (1:0, 2:0, 3:0) Голы: Бэкстрем - 4 (бол., Карлсон, Уилсон), 7:33 - 1:0. Бэкстрем - 5 (Овечкин), 34:21 - 2:0. Коннолли - 1 (Овечкин, Бэкстрем), 36:11 - 3:0. Уилсон - 2 (бол., Кузнецов, Карлсон), 41:04 - 4:0. Дауд - 1 (буллит), 48:57 - 5:0. Овечкин - 3 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 50:14 - 6:0. Вратари: Холтби - Мразек. Штраф: 10 - 8. Броски: 28 (10+7+11) - 30 (6+15+9). 21 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. Счет в серии : 3-2.

Спорт-Экспресс

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