Новостей.COM ⇒ Спорт

"Монако": Фабрегас угодил в лазарет Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас получил травму левой икроножной мышцы, сообщает пресс-служба клуба. 31-летний испанец травмировался в матче 32-го тура чемпионата Франции с "Реймсом" (0:0). Сеск Фабрегас. Фото: asmonaco.com Сроки восстановления не сообщаются. Также травмирован полузащитник Вильям Венкер, хавбек Жорж-Кевин Нкуду и нападающий Виллем Жеббель проходят реабилитацию. Форвад Пьетро Пеллегри восстанавливается после травмы. В воскресенье, 21 апреля, "Монако" в гостевом матче 33-го тура чемпионата Франции встретится с "ПСЖ".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.