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2019-04-20
"Монако": Фабрегас угодил в лазарет
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас получил травму левой икроножной мышцы, сообщает пресс-служба клуба.
31-летний испанец травмировался в матче 32-го тура чемпионата Франции с "Реймсом" (0:0).
Сеск Фабрегас. Фото: asmonaco.com
Сроки восстановления не сообщаются.
Также травмирован полузащитник Вильям Венкер, хавбек Жорж-Кевин Нкуду и нападающий Виллем Жеббель проходят реабилитацию.
Форвад Пьетро Пеллегри восстанавливается после травмы.
В воскресенье, 21 апреля, "Монако" в гостевом матче 33-го тура чемпионата Франции встретится с "ПСЖ".
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