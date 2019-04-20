"Монако": Фабрегас угодил в лазарет

Полузащитник "Монако"  Сеск Фабрегас получил травму левой икроножной мышцы, сообщает пресс-служба клуба.
 
31-летний испанец травмировался в матче 32-го тура чемпионата Франции с "Реймсом" (0:0).
Фото "Монако": Фабрегас угодил в лазарет
Сеск Фабрегас. Фото: asmonaco.com
 
Сроки восстановления не сообщаются.
 
Также травмирован полузащитник Вильям Венкер, хавбек Жорж-Кевин Нкуду и нападающий Виллем Жеббель проходят реабилитацию. 
 
Форвад Пьетро Пеллегри восстанавливается после травмы.
 
В воскресенье, 21 апреля, "Монако" в гостевом матче 33-го тура чемпионата Франции встретится с "ПСЖ".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Ломаченко в победном бое с Кроллой сломал руку, - СМИЛомаченко в победном бое с Кроллой сломал руку, - СМИ
Правоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка УкраиныПравоохранители со словами "Ложись, Бандера" жестко избили ультрас "Зари" во время полуфинала Кубка Украины
Депутат Европарламента обозвал Зозулю неонацистомДепутат Европарламента обозвал Зозулю неонацистом
Кубок Стэнли: Овечкин забивает - "Вашингтон" выигрывает (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: Овечкин забивает - "Вашингтон" выигрывает (ВИДЕО)  
Ломаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раундеЛомаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раунде
Блок рекламы


Похожие новости
Победитель Тур де Франс угодил в психбольницуПобедитель Тур де Франс угодил в психбольницу
Фабрегас: Главная задача в игре с Барселоной - сдержать МессиФабрегас: Главная задача в игре с Барселоной - сдержать Месси
Фабрегас: На Камп Ноу должны сыграть в свой футболФабрегас: На Камп Ноу должны сыграть в свой футбол
Фабрегас: Если Месси в ударе, то сдержать его невозможноФабрегас: Если Месси в ударе, то сдержать его невозможно
Фабрегас: С Конте у меня фантастические отношенияФабрегас: С Конте у меня фантастические отношения
Фабрегас: в этот момент мы проснулисьФабрегас: в этот момент мы проснулись
Чеснаков: Ворскла угодила в ямуЧеснаков: Ворскла угодила в яму
Льюис Хэмилтон угодил в офшорный скандалЛьюис Хэмилтон угодил в офшорный скандал
Командный чемпионат Европы: Угодили в турецкий капкан. ФутболКомандный чемпионат Европы: Угодили в турецкий капкан. Футбол
Президент Лацио угодил в антисемитский скандал. ФутболПрезидент Лацио угодил в антисемитский скандал. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости