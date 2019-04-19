Суперлига: "Винница" в шаге от бронзы

За 3-е место

Матчи №1 и №2. Винница - Юракадемия - 3:1 (25:16, 16:25, 25:22, 25:23) и 3:2 (25:20, 25:19, 22:25, 22:25, 15:13), время (25:16, 16:25, 25:22, 25:23) и(25:20, 25:19, 22:25, 22:25, 15:13), время игр - соответственно 91 и 105 минут.

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Хотя фаворитом в этом противостоянии с прицелом на бронзу большинство знатоков волейбола небезосновательно называло «Винницу», за которую выступает немало опытных игроков, однако никто из них не сбрасывал со счетов и то, что молодые и дерзкие «юристы» вполне способны составить соперникам достойную конкуренцию.

И воспитанники Владимира Романцова таки осмелились в первом гостевом двухматчевом выяснении отношений бросить вызов подопечным наставника хозяев Валерия Копылова.

В первом поединке поначалу это не наблюдалось, поскольку в стартовой партии игра у визитеров не ладилась, а их оппоненты, у которых в атаке особенно преуспел пятью неотразимыми ударами Денис Данилов, сразу вырвались вперед (5:1). К середине сета увеличили отрыв до 12:5 и далее - по накатанной.

Такое начало не выбило из колеи «юристов», во второй партии перехвативших инициативу. Под аккомпанемент мощных «выстрелов» своего главного забойщика Андрея Левченко (в этом сете наколотил 10 очков) харьковчане совершили с тем же счетом «оборотку» и по партиям стало - 1:1.

Хозяева в следующем сете долгое время были впереди, но очередной ударный цикл Левченко (за игру «настрелял» 25 очков) привел к паритетным 18:18. И все же в концовке, когда проклюнулся удар у Артема Скорохода, все разрешилось в пользу «Винницы». А в середине четвертой партии «юристы» вели 14:11, однако после взятого хозяевами тайм-аута они меткими атаками Дмитрия Сухинина (он за матч набрал 14 очков) и Скорохода (13), блоками Данилова и Константина Рябухи (оба в этот день совершили по четыре «чехления») отпраздновали победу.

На следующий день волейболисты «Винницы» в концовках двух начальных партий буквально растерзали визави мощными атаками всей своей пятерки нападающих, состоящей из Виктора Шаповала (за матч «нащелкал» 24 очка), Виталия Кучера (14), Георгия Клепко (13), Рябухи и Сухинина (оба - по 11). Причем Клепко и Рябуха по шесть пунктов заработали блоком.

Проигрывая по сетам 0:2, «юристы» не сдались на милость победителю. Их опытный либеро Сергей Кисель наладил действия на приеме и в защите, а его партнеры, ощутив надежность тылов, поймали свою игру . Неугомонный Левченко (принес команде в этот день 22 очка), Борис Ефименко (16) и Андрей Рогожин (11) забомбили половину площадки хозяев плюс двое последних поставили по три удачных блока. Короче говоря, харьковчане сравняли счет по партиям (2:2), переведя выяснение отношений на пятый укороченный тай-брейк.

В нем команды до счета 13:13 отвечали ударом на удар, в чем особенно преуспели Скороход и Левченко. Но под занавес две ошибки гостей принесли вторую в этой серии плей-офф победу «Виннице», которой до бронзы теперь осталось сделать лишь один шаг. Впрочем, судя по всему, «юристы» в ответных домашних матчах 20 и (если понадобится) 21 апреля постараются этого не допустить...