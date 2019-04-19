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2019-04-19
"Шахтер" пробился в финал Кубка Украины (ВИДЕО)
Днепр-1 - Шахтер - 0:2 (0:0)
Голы: Дентинью, 88 (0:1). Соломон, 90 (0:2).
«Днепр-1»: Юрчук (Клищук, 68), Романюк, Лопиренок, Логинов, Полевой, Батагов, Снижко, Когут, Шаповал, Кулиш, Кузык.
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» (Донецк): Пятов, Болбат, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Антонио, Степаненко (Хочолава, 90+2), Соломон, Тете (Нем, 70), Тайсон, Кайоде (Дентинью, 79).
Предупреждения: Когут.
17 апреля. Днепр. «Днепр-Арена».
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