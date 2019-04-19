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"Шахтер" пробился в финал Кубка Украины (ВИДЕО) Днепр-1 - Шахтер - 0:2 (0:0) Голы: Дентинью, 88 (0:1). Соломон, 90 (0:2). «Днепр-1»: Юрчук (Клищук, 68), Романюк, Лопиренок, Логинов, Полевой, Батагов, Снижко, Когут, Шаповал, Кулиш, Кузык. Фото: shakhtar.com «Шахтер» (Донецк): Пятов, Болбат, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Антонио, Степаненко (Хочолава, 90+2), Соломон, Тете (Нем, 70), Тайсон, Кайоде (Дентинью, 79). Предупреждения: Когут. 17 апреля. Днепр. «Днепр-Арена». Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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