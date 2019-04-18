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2019-04-18
Четыре игрока пожизненно отстранены за участие в договорных матчах. Футбол
КДК ФФУ опубликовал решение о нарушениях кодекса этики и честной игры «Сумами».
КДК применил к фигурантам дела следующие санкции:
Фото: ffu.ua
- «Сумы» исключены из состава участников соревнований ПФЛ и лишены статуса профессионального клуба;
- президенту «Сум» Ростиславу Козару, помощнику главного тренера Александру Мартюку и футболистам Егору Луговому, Олегу Давыдову, Тарасу Дураю, Сергей Гаращенкову пожизненно запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом;
- футболистам Давиду Кохии, Артему Штанько, Ираклию Циколие, Ярославу Рафальскому, Владиславу Шараю, Дмитрию Богачеву и Артему Козлову запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на 1 год;
- футболисту Николаю Вечурко запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на полгода;
- футболистам Давиду Кохии, Артему Штанько, Ираклию Циколие, Ярославу Рафальскому, Владиславу Шараю, Дмитрию Богачеву, Артему Козлову и Николаю Вечурко запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом сроком на 3 года условно;
- футболистам Давиду Кохии, Артему Штанько, Ираклию Циколие, Ярославу Рафальскому, Владиславу Шараю, Дмитрию Богачеву, Артему Козлову и Николаю Вечурко установлен испытательный срок 2 года, за который они своим поведением должны показать свое исправление.
«Сумы» могут в десятидневный срок обжаловать данное решение в Апелляционном комитете ФФУ.
Решение вступает в силу после истечения срока на его обжалование или, в случае обжалования, после принятия решения Апелляционным комитетом ФФУ.
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