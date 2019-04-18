Примера: "Леганес" отобрал очки у "Реала". Футбол

Чемпионат Испании
 
Примера
 
32-й тур
 
"Леганес" - "Реал" - 1:1 (1:0)
Фото Примера: "Леганес" отобрал очки у "Реала"
Карим Бензема. Фото: realmadrid.com
 
Голы: Сильва, 45 (1:0). Бензема, 51 (1:1).
 
"Леганес": Куэльяр, Ньом, Бустинса, Омеруо, Сиовас, Сильва, Весга (Ресио, 85), Перес, Эрасо (Эль-Зхар, 71), Каррильо (Эн-Несири, 65), Бретуэйт.
 
"Реал" (Мадрид): Навас, Марсело, Начо, Варан, Карвахаль, Каземиру, Модрич, Вальверде, Асенсио (Бэйл, 80), Иско (Васкес, 77), Бензема.
 
Предупреждения: Карвахаль, 48, Асенсио, 61, Вальверде, 67.
 
Судья: Хименес.
 
15 апреля. Леганес. Стадион "Мунисипаль де Бутарке".
 
Стартовый состав без Бэйла
 
После невыразительного матча с "Эйбаром", где "Реал" с трудом добился победы благодаря дублю Бензема (2:1), перед Зинедином Зиданом стояла задача не допустить повторения сценария во второй встрече подряд. Французский тренер выводы сделал.
 
Он еще перед игрой намекнул на летнюю чистку и избавление от некоторых дорогостоящих футболистов: "Есть игроки, с продажи которых можно получить хорошие деньги". В Испании предположили, что речь идет в первую очередь о Гарете Бэйле. И не зря. В игре с "Леганесом" именно валлиец остался в запасе. Помогать Бензема, главному на данный момент бомбардиру команды, вышли Иско и Асенсио. А в помощь к Каземиру и Модричу отправился 20-летний Федерико Вальверде.
 
Что же до хозяев поля, то во второй части чемпионата команда заметно прибавила. Она почти обеспечила себе прописку в ла лиге сезона-2019/20 и при удаче за оставшиеся матчи еще может подняться со своего 13-го на 7-е место в чемпионате.
 
Неожиданный гол "Леганеса"
 
"Реал" сразу же пошел в атаку и первым пробил в створ ворот, сделал это Асенсио. Команда взяла мяч под свой контроль и пыталась придумать, как вскрыть оборону соперника. Временами получалось неплохо, но не очень опасно.
 
При этом самый яркий голевой момент возник у хозяев поля. На 15-й минуте только невезение помешало Бретуэйту открыть счет. Он откликнулся на заброс в штрафную и сумел пробить головой, но мяч пролетел рядом со штангой.
 
"Реал" весь первый тайм действовал неспешно, пытаясь забросами с флангов доставить мяч Бензема. Острые моменты с обеих сторон вообще исчезли. В конце концов гости перешли на дальние удары, но и они получались очень неточными. А на последней минуте тайма "Леганес" неожиданно открыл счет. Бретуэйт поборолся за мяч в штрафной, отдал его Хонатану Сильве, который пробил точно в угол ворот.
 
Спаситель Бензема
 
На второй тайм "Реал" вышел уже более мотивированным и заряженным на атаку. Пропущенный гол заставил футболистов "королевского клуба" шевелиться немного быстрее. Не прошло и десяти минут, как команда сравняла счет. И снова отличился Карим Бензема, он уже не в первый раз спасает "Реал" от позора, да и забивает в третьем матче подряд.
 
Это 18-й гол нападающего в чемпионате. Теперь француз всего на два мяча отстает от Луиса Суареса, который идет на втором месте в списке бомбардиров.
 
Сравняв счет, "Реал" продолжил атаковать, но опять немного сбавил темп. У "Леганеса" появилось пространство для контратак. Чтобы освежить линию нападения, Зидан поменял фланги: сначала вместо Иско на поле вышел Васкес, а за десять минут до конца встречи Асенсио сменил Бэйл. Большой пользы перестановки не принесли.
 
Зато "Леганес" забил гол, который отменили из-за офсайда. Пару минут спустя Бретуэйт попытался накрутить в штрафной Варана, но провалился на последнем финте. А "Реал" так и не сумел организовать финальный штурм. Мадридское дерби завершилось очередной потерей очков для команды Зидана.
 
Юлия ЯКОВЛЕВА, Спорт-Экспресс


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