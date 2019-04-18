Примера: "Леганес" отобрал очки у "Реала". Футбол

Чемпионат Испании

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32-й тур

"Леганес" - "Реал" - 1:1 (1:0)

Карим Бензема. Фото: realmadrid.com

Голы: Сильва, 45 (1:0). Бензема, 51 (1:1).

"Леганес": Куэльяр, Ньом, Бустинса, Омеруо, Сиовас, Сильва, Весга (Ресио, 85), Перес, Эрасо (Эль-Зхар, 71), Каррильо (Эн-Несири, 65), Бретуэйт.

"Реал" (Мадрид): Навас, Марсело, Начо, Варан, Карвахаль, Каземиру, Модрич, Вальверде, Асенсио (Бэйл, 80), Иско (Васкес, 77), Бензема.

Предупреждения: Карвахаль, 48, Асенсио, 61, Вальверде, 67.

Судья: Хименес.

15 апреля. Леганес. Стадион "Мунисипаль де Бутарке".

Стартовый состав без Бэйла

После невыразительного матча с "Эйбаром", где "Реал" с трудом добился победы благодаря дублю Бензема (2:1), перед Зинедином Зиданом стояла задача не допустить повторения сценария во второй встрече подряд. Французский тренер выводы сделал.

Испании предположили, что речь идет в первую очередь о Гарете Бэйле. И не зря. В Он еще перед игрой намекнул на летнюю чистку и избавление от некоторых дорогостоящих футболистов : "Есть игроки, с продажи которых можно получить хорошие деньги". Впредположили, что речь идет в первую очередь о Гарете Бэйле. И не зря. В игре с "Леганесом" именно валлиец остался в запасе. Помогать Бензема, главному на данный момент бомбардиру команды, вышли Иско и Асенсио. А в помощь к Каземиру и Модричу отправился 20-летний Федерико Вальверде.

Что же до хозяев поля, то во второй части чемпионата команда заметно прибавила. Она почти обеспечила себе прописку в ла лиге сезона-2019/20 и при удаче за оставшиеся матчи еще может подняться со своего 13-го на 7-е место в чемпионате.