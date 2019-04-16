Чемпионат Европы: Триумф украинок

Небывалого успеха добились наши представительницы прекрасной половины сборной страны по вольной борьбе, завоевав на континентальном форуме в Бухаресте шесть медалей - четыре золотые и две серебряные.

Пятница. Бухарест. Алина БЕРЕЖНАЯ. Фото: unitedworldwrestling.org

На высшую ступень пьедестала в качестве чемпионок Европы взошли Оксана Ливач (категория до 50 кг), Ирина Гусяк (до 55 кг), Алла Черкасова (до 68 кг) и Алина Бережная (до 72 кг), а на вторую вице-чемпионскую - Лилия Горишная (до 53 кг) и Татьяна Кит (до 57 кг). Приятно отметить и то, что наша женская сборная, руководимая Владимиром Евоновым, стала лучшей как в командном зачете, так и в медальном аспекте.

Золотой почин сделала 21-летняя львовянка Оксана Ливач. Для этой воспитанницы тренеров Андрея Стадника и своего отца Василия Ливача, прошлогодней бронзовой медалистки мира среди взрослых и чемпионки молодежной Европы, триумфальный путь на бухарестском ковре оказался очень тернистым.

Что и говорить, когда во всех трех схватках Оксана добилась преимущества над оппонентками в два балла. Причем все соперницы были титулованными. Так, Туркан Насирова из Азербайджана - обладательница серебра и бронзы молодежных чемпионатов мира. Турчанка Эвин Демирхан - бронзовый призер взрослых и победитель молодежных чемпионатов мира и Европы. А болгарка Миглена Селишка, у которой Ливач буквально выцарапала победу в финале, двукратная бронзовая медалистка среди 23-летних.

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Также впервые чемпионкой Европы стала 28-летняя донетчанка Ирина Гусяк. Подопечная Виталия Сурженко и Григория Шепелева, в чьей коллекции наград до этого были континентальная бронза-2013, золото мирового студенческого форума-2012 и серебро Всемирной летней Универсиады-2013, после долгого перерыва вновь громко заявила о себе. В столице Румынии Ирина не только осмелилась бросить вызов своим именитым визави, но и взяла над ними верх.

«Жертвами» Гусяк стали обладательница европейской бронзы-2018 и победитель Средиземноморских игр турчанка Бедина Гюн, неоднократный призер мира и континента Залина Сидакова из Белоруссии, бронзовая медалистка планетарного форума-2015 болгарка Эвелина Николова. В финальном поединке с последней из них Ирина, уже на первой минуте прозевав бросок, проигрывала - 0:4. Но такое очень неудачное начало схватки не выбило Гусяк из колеи.

Собравшись и проявив бойцовский характер, она перехватила инициативу. Набрав в дальнейшем каскадом приемов десять баллов, украинка больше болгарке никаких «подарков» не преподносила.

Далее нашу золотую эстафету подхватила действующая чемпионка мира, его ранее бронзовая медалистка и трехкратная Европы 29-летняя львовянка Алла Черкасова. В двух начальных схватках с бронзовыми призерами Олимпийских игр она сначала серией удачных приемов с последующим туше взяла верх над полькой Агнешкой Вешек-Кордус и затем на последних секундах вырвала победу у шведки Анны-Дженни Франссон. После этого в полуфинале Черкасова досрочно выиграла поединок у серебряной и бронзовой медалистки мира, воспитанницы украинской школы борьбы Ирины Нетребы, выступающей за Азербайджан. Ну а в финале Алла одолела призера молодежных чемпионатов мира и Европы чешку Аделу Ганзликову.

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Наконец, четвертое золото в копилку сборной Украины положила 28-летняя Алина Бережная из Торецка Донецкой области, которая больше известна по девичьей фамилии Махиня и первого супруга Стадник. Воспитанница наставников Александра Веремеенко и Тараса Данько уже ходила в чемпионках континента-2013, в том же году завоевала мировое золото , а в 2015-м - Европейских летних игр

Нынче же, возвратившись на борцовский ковер после рождения ребенка, Алина вновь громко напомнила о себе. Проигрывая в первом раунде турнира чемпионке РоSSии Татьяне Колесниковой-Морозовой (6:8), Бережная пошла ва-банк и была вознаграждена за это победой на туше.

И хотя на следующем этапе она уступила по баллам бронзовому призеру взрослых чемпионатов мира и Европы, победителю молодежных таких первенств турчанке Бусе Тосун, это не помешало украинке выйти в полуфинал. А в нем затем и в финале Алина продемонстрировала себя во всей красе, тушировав поочередно медалистку молодежных мира и Европы румынку Александру Ангел и двукратную чемпионку континента в той же возрастной категории немку Анну Шелль.

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Были близки к тому, чтобы пополнить ряды чемпионок, еще две украинки, которым пришлось удовлетвориться серебром. Это относится к 22-летней волынянке Лилии Горишной (ее тренируют Александр Раковский и Анатолий Милехин) и двумя годами старшей львовянке Татьяне Кит (наставники - Андрей Стадник и Виталий Борисенко).

Чемпионка молодежной Европы Горишная уверенно прошла в финал, тушировав француженку Татьяну Дебьен и серебряного призера континента норвежку Силье Кнутсен-Киппернес, обыграв с разницей в пять баллов бронзовую медалистку мира голландку Джессику Блашку. А в поединке за золото Горишная уступила теперь уже двукратной подряд чемпионке Европы россиянке Стальвире Оршуш.

Кит, чемпионка молодежной Европы-2016 и обладатель мировой бронзы-2015 среди взрослых, начала свое выступление в Бухаресте с досрочной победы над победительницей Средиземноморских игр итальянкой Франческой Инделикато. Потом львовянка в упорном противостоянии с разницей в один балл взяла верх над бронзовым призером континента-2017 француженкой Матильдой Ривьер и в полуфинале при ничейном счете благодаря последнему результативному действию обыграла чемпионку молодежной Европы молдаванку Анастасию Никиту.

В финальном поединке против многократной медалистки мира и континента венгерки Эмеше Барки после двух подряд полученных предупреждений за якобы пассивность с добавкой баллов сопернице, Кит проигрывала 2:4. За три секунды до финальной сирены Татьяна переводом оппонентки на ковер заработала очко и уже была близка к тому, чтобы победить на туше. Но, увы, не успела, поскольку время схватки истекло.

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Пятые места, оказавшись у подножия пьедестала, заняли 21-летняя львовянка Ангелина Лысак (категория до 59 кг) и ее ровесница днепрянка Илона Прокопевнюк (до 62 кг).

Чемпионка юниорской Европы и серебряная медалистка молодежной Лысак после досрочной победы над немкой Сандрой Парушевски с разницей в один балл уступила в полуфинале неоднократному призеру мира и континента россиянке Светлане Липатовой, а в поединке за бронзу - серебряной медалистке Старого Света Эльмире Гамбаровой из Азербайджана.

А бронзовый призер Европы-2018 среди взрослых, чемпионка континентального и двукратная медалистка мировых молодежных первенств Прокопевнюк после досрочного выигрыша у австрийки Катрин Магис в боевом четвертьфинальном выяснении отношений с чемпионкой мира и в очередной раз Европы Таубе Юсейн из Болгарии уступила с разницей в два балла. Уверенно переборов в «утешиловке» Амелин Дуар из Франции, Илона в бронзовом финале вновь набрала на два пункта меньше своей оппонентки чемпионки Европы-2016 Татьяны Омельченко, которая, пройдя университеты борьбы в Украине , перекочевала затем в Азербайджан.

Владимир КАЗИМИРОВ, Спорт-Экспресс в Украине

БУХАРЕСТ. Чемпионат Европы. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. 1. ЛИВАЧ (Украина). 2. Селишка (Болгария). 3. Демирхан (Турция), Станкевич (Белоруссия). 1/4 финала. ЛИВАЧ - Насирова (Азербайджан) - 10:8. 1/2 финала. ЛИВАЧ - Демирхан - 2:0. Финал. ЛИВАЧ - Селишка - 6:4.

До 53 кг. 1. Оршуш* (РоSSия). 2. ГОРИШНАЯ (Украина). 3. Блашка (Голландия), Колодинская (Белоруссия). 1/8 финала. ГОРИШНАЯ - Дебьен (Франция) - туше (5:0). 1/4 финала. ГОРИШНАЯ - Киппернес (Норвегия) - туше (2:0). 1/2 финала. ГОРИШНАЯ - Блашка - 6:1. Финал. Оршуш* - ГОРИШНАЯ - 13:3.

До 55 кг. 1. ГУСЯК (Украина). 2. Николова (Болгария). 3. Гюн (Турция), Анна (Румыния). 1/4 финала. ГУСЯК - Гюн - 9:6. 1/2 финала. ГУСЯК - Сидакова - 8:4. Финал. ГУСЯК - Николова - 10:4.

До 57 кг. 1. Барка (Венгрия). 2. КИТ (Украина). 3. Колесник (Азербайджан), Никита (Молдавия). 1/8 финала. КИТ - Инделикато (Италия) - 14:3. 1/4 финала. КИТ - Ривьер (Франция) - 4:3. 1/2 финала. КИТ - Никита - 6:6. Финал. Барка - КИТ - 4:2.

До 59 кг. 1. Дудова (Болгария). 2. Липатова (РоSSия). 3. Гамбарова (Азербайджан), Ешилырмак* (Турция). 5. ЛЫСАК (Украина). 1/4 финала. ЛЫСАК - Парушевски (Германия) - 11:0. 1/2 финала. Липатова - ЛЫСАК - 6:5. За 3-е место. Гамбарова - ЛЫСАК - 11:6.

До 62 кг. 1. Юсейн* (Болгария). 2. Кампанья (Италия). 3. Омельченко (Азербайджан), Шаштин (Венгрия). 5. ПРОКОПЕВНЮК (Украина). 1/8 финала. ПРОКОПЕВНЮК - Матис (Австрия) - 12:0. 1/4 финала. Юсейн* - ПРОКОПЕВНЮК - 8:6. Утешительный раунд. ПРОКОПЕВНЮК - Дуар - 12:2. За 3-е место. Омельченко - ПРОКОПЕВНЮК - 6:4.

До 65 кг. 1. Манолова (Азербайджан). 2. Инче (Румыния). 3. Кузнецова (РоSSия), Олли* (Финляндия)… 7. КРЕМЗЕР (Украина). Квалификационный раунд. КРЕМЗЕР - Бобева (Болгария) - туше (6:0). 1/4 финала. Олли* - КРЕМЗЕР - 4:2.

До 68 кг. 1. ЧЕРКАСОВА (Украина). 2. Ганзличкова (Чехия). 3. Григорьева (Латвия), А.Франссон (Швеция)… 12. Братчикова* (РоSSия). Квалификационный раунд. ЧЕРКАСОВА - Вещек-Кордус (Польша) - туше (12:1). 1/4 финала. ЧЕРКАСОВА - А.Франссон - 4:3. 1/2 финала. ЧЕРКАСОВА - Нетреба (Азербайджан) - 11:0. Финал. ЧЕРКАСОВА - Ганзличкова - 11:6.

До 72 кг. 1. БЕРЕЖНАЯ (Украина). 2. Шелль (Германия). 3. Колесникова-Морозова (РоSSия). 2-й раунд. БЕРЕЖНАЯ - Колесникова-Морозова - туше (6:8). 3-й раунд. Тосун (Турция) - БЕРЕЖНАЯ - 11:7. 1/2 финала. БЕРЕЖНАЯ - Ангел (Румыния) - туше (10:2). Финал. БЕРЕЖНАЯ - Шелль - туше (6:0).

До 76 кг. 1. Адар* (Турция). 2. Кюнц (Австрия). 3. Немет (Венгрия), Роттер-Фоккен (Германия)… 14. БЕЛИНСКАЯ (Украина). 1/8 финала. Роттер-Фоккен - БЕЛИНСКАЯ - 6:0.

* чемпионка Европы-2018.

Командный зачет. 1. УКРАИНА - 135 очков. 2. Болгария - 110. 3. . 1. УКРАИНА - 135 очков. 2. Болгария - 110. 3. Турция - 78. 4. Азербайджан - 71. 5. Венгрия - 67. 6. РоSSия - 59.

Таблица медалей

З С Б Всего

1. УКРАИНА 4 2 - 6

2. Болгария 2 2 - 4

3. РоSSия 1 1 2 4

4. Азербайджан 1 - 3 4

Турция 1 - 3 4

6. Венгрия 1 - 2 3

7. Германия - 1 1 2

Румыния - 1 1 2

9. Австрия - 1 - 1

Италия - 1 - 1

Чехия - 1 - 1

12. Белоруссия - - 2 2

13. Голландия - - 1 1

Латвия - - 1 1

Молдавия - - 1 1

Финляндия - - 1 1

Швеция - - 1 1