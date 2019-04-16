Чемпионат Европы: Триумф украинок

На высшую ступень пьедестала в качестве чемпионок Европы взошли Оксана Ливач (категория до 50 кг), Ирина Гусяк (до 55 кг), Алла Черкасова (до 68 кг) и Алина Бережная (до 72 кг), а на вторую вице-чемпионскую - Лилия Горишная (до 53 кг) и Татьяна Кит (до 57 кг). Приятно отметить и то, что наша женская сборная, руководимая Владимиром Евоновым, стала лучшей как в командном зачете, так и в медальном аспекте.
Золотой почин сделала 21-летняя львовянка Оксана Ливач. Для этой воспитанницы тренеров Андрея Стадника и своего отца Василия Ливача, прошлогодней бронзовой медалистки мира среди взрослых и чемпионки молодежной Европы, триумфальный путь на бухарестском ковре оказался очень тернистым.
Что и говорить, когда во всех трех схватках Оксана добилась преимущества над оппонентками в два балла. Причем все соперницы были титулованными. Так, Туркан Насирова из Азербайджана - обладательница серебра и бронзы молодежных чемпионатов мира. Турчанка Эвин Демирхан - бронзовый призер взрослых и победитель молодежных чемпионатов мира и Европы. А болгарка Миглена Селишка, у которой Ливач буквально выцарапала победу в финале, двукратная бронзовая медалистка среди 23-летних.
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Также впервые чемпионкой Европы стала 28-летняя донетчанка Ирина Гусяк. Подопечная Виталия Сурженко и Григория Шепелева, в чьей коллекции наград до этого были континентальная бронза-2013, золото мирового студенческого форума-2012 и серебро Всемирной летней Универсиады-2013, после долгого перерыва вновь громко заявила о себе. В столице Румынии Ирина не только осмелилась бросить вызов своим именитым визави, но и взяла над ними верх.
«Жертвами» Гусяк стали обладательница европейской бронзы-2018 и победитель Средиземноморских игр турчанка Бедина Гюн, неоднократный призер мира и континента Залина Сидакова из Белоруссии, бронзовая медалистка планетарного форума-2015 болгарка Эвелина Николова. В финальном поединке с последней из них Ирина, уже на первой минуте прозевав бросок, проигрывала - 0:4. Но такое очень неудачное начало схватки не выбило Гусяк из колеи.
Собравшись и проявив бойцовский характер, она перехватила инициативу. Набрав в дальнейшем каскадом приемов десять баллов, украинка больше болгарке никаких «подарков» не преподносила.
Далее нашу золотую эстафету подхватила действующая чемпионка мира, его ранее бронзовая медалистка и трехкратная Европы 29-летняя львовянка Алла Черкасова. В двух начальных схватках с бронзовыми призерами Олимпийских игр она сначала серией удачных приемов с последующим туше взяла верх над полькой Агнешкой Вешек-Кордус и затем на последних секундах вырвала победу у шведки Анны-Дженни Франссон. После этого в полуфинале Черкасова досрочно выиграла поединок у серебряной и бронзовой медалистки мира, воспитанницы украинской школы борьбы Ирины Нетребы, выступающей за Азербайджан. Ну а в финале Алла одолела призера молодежных чемпионатов мира и Европы чешку Аделу Ганзликову.
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Наконец, четвертое золото в копилку сборной Украины положила 28-летняя Алина Бережная из Торецка Донецкой области, которая больше известна по девичьей фамилии Махиня и первого супруга Стадник. Воспитанница наставников Александра Веремеенко и Тараса Данько уже ходила в чемпионках континента-2013, в том же году завоевала мировое золото, а в 2015-м - Европейских летних игр.
Нынче же, возвратившись на борцовский ковер после рождения ребенка, Алина вновь громко напомнила о себе. Проигрывая в первом раунде турнира чемпионке РоSSии Татьяне Колесниковой-Морозовой (6:8), Бережная пошла ва-банк и была вознаграждена за это победой на туше.
И хотя на следующем этапе она уступила по баллам бронзовому призеру взрослых чемпионатов мира и Европы, победителю молодежных таких первенств турчанке Бусе Тосун, это не помешало украинке выйти в полуфинал. А в нем затем и в финале Алина продемонстрировала себя во всей красе, тушировав поочередно медалистку молодежных мира и Европы румынку Александру Ангел и двукратную чемпионку континента в той же возрастной категории немку Анну Шелль.
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Были близки к тому, чтобы пополнить ряды чемпионок, еще две украинки, которым пришлось удовлетвориться серебром. Это относится к 22-летней волынянке Лилии Горишной (ее тренируют Александр Раковский и Анатолий Милехин) и двумя годами старшей львовянке Татьяне Кит (наставники - Андрей Стадник и Виталий Борисенко).
Чемпионка молодежной Европы Горишная уверенно прошла в финал, тушировав француженку Татьяну Дебьен и серебряного призера континента норвежку Силье Кнутсен-Киппернес, обыграв с разницей в пять баллов бронзовую медалистку мира голландку Джессику Блашку. А в поединке за золото Горишная уступила теперь уже двукратной подряд чемпионке Европы россиянке Стальвире Оршуш.
Кит, чемпионка молодежной Европы-2016 и обладатель мировой бронзы-2015 среди взрослых, начала свое выступление в Бухаресте с досрочной победы над победительницей Средиземноморских игр итальянкой Франческой Инделикато. Потом львовянка в упорном противостоянии с разницей в один балл взяла верх над бронзовым призером континента-2017 француженкой Матильдой Ривьер и в полуфинале при ничейном счете благодаря последнему результативному действию обыграла чемпионку молодежной Европы молдаванку Анастасию Никиту.
В финальном поединке против многократной медалистки мира и континента венгерки Эмеше Барки после двух подряд полученных предупреждений за якобы пассивность с добавкой баллов сопернице, Кит проигрывала 2:4. За три секунды до финальной сирены Татьяна переводом оппонентки на ковер заработала очко и уже была близка к тому, чтобы победить на туше. Но, увы, не успела, поскольку время схватки истекло.
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Пятые места, оказавшись у подножия пьедестала, заняли 21-летняя львовянка Ангелина Лысак (категория до 59 кг) и ее ровесница днепрянка Илона Прокопевнюк (до 62 кг).
Чемпионка юниорской Европы и серебряная медалистка молодежной Лысак после досрочной победы над немкой Сандрой Парушевски с разницей в один балл уступила в полуфинале неоднократному призеру мира и континента россиянке Светлане Липатовой, а в поединке за бронзу - серебряной медалистке Старого Света Эльмире Гамбаровой из Азербайджана.
А бронзовый призер Европы-2018 среди взрослых, чемпионка континентального и двукратная медалистка мировых молодежных первенств Прокопевнюк после досрочного выигрыша у австрийки Катрин Магис в боевом четвертьфинальном выяснении отношений с чемпионкой мира и в очередной раз Европы Таубе Юсейн из Болгарии уступила с разницей в два балла. Уверенно переборов в «утешиловке» Амелин Дуар из Франции, Илона в бронзовом финале вновь набрала на два пункта меньше своей оппонентки чемпионки Европы-2016 Татьяны Омельченко, которая, пройдя университеты борьбы в Украине, перекочевала затем в Азербайджан.
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