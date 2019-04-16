Шедевр Калитвинцева со штрафного помог "Арсеналу" победить "Ворсклу"
Киевляне минимально обыграли полтавчан в чемпионате Украины.
Накануне в рамках 24-го тура чемпионата Украины киевский "Арсенал", который борется за выживание, на стадионе "Диниамо" имени Лобановского принимал "Ворсклу".
Первый тайм закончился безрезультативно.
С первых минут второй половины встречи в составе хозяев на поле вышел хавбек Владислав Калитвинцев. И уже спустя 12 минут 26-летний экс-игрок юношеской и молодежной сборной Украины продемонстрировал свое мастерство - сильным ударом со штрафного удара открыл счет в матче.
При этом мяч сначала ударился в перекладину, влетел за линию ворот и вылетел обратно в поле.
Гол Калитвинцева остался единственным в поединке.
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