Телеканал отказывается показывать один из полуфинальных матчей Кубка Украины. Футбол
Матч "Ингулец" – "Заря" телезрители не увидят.
Полуфинальный матч Кубка Украины между "Ингульцом" и "Зарей" не покажут по телевидению.
"Дело в том, что в селе Петрово (Кировоградская область), нет необходимой инфраструктуры на стадионе для установки видео оборудования", - цитирует представителя ТК Футбол 1 isport.ua.
Добавим, что домашний матч предыдущей стадии Кубка "Ингулец" провел в соседней Александрии, где сенсационно переиграл "Карпаты" в серии пенальти.
В свою очередь, "Заря" выбила из Кубка Украины земляков "Карпат" – ФК "Львов", обыграв их в гостях (0:1).
Добавим, что полуфинальные матчи пройдут в ближайшую среду.
Во втором полуфинале "Шахтер" встретится на выезде с СК "Днепр-1".
Напомним, на стадионе "Ингульца" обновили гостевой сектор, который похож на клетку для хищников.
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16.04.2019 14:04