Телеканал отказывается показывать один из полуфинальных матчей Кубка Украины. Футбол

Знаменитый гостевой "сектор" на стадионе в Петрово

Полуфинальный матч Кубка Украины между "Ингульцом" и "Зарей" не покажут по телевидению.

"Дело в том, что в селе Петрово (Кировоградская область), нет необходимой инфраструктуры на стадионе для установки видео оборудования", - цитирует представителя ТК Футбол 1 isport.ua.

Добавим, что домашний матч предыдущей стадии Кубка "Ингулец" провел в соседней Александрии, где сенсационно переиграл "Карпаты" в серии пенальти.

В свою очередь, "Заря" выбила из Кубка Украины земляков "Карпат" – ФК "Львов", обыграв их в гостях (0:1).

Добавим, что полуфинальные матчи пройдут в ближайшую среду.

Во втором полуфинале "Шахтер" встретится на выезде с СК "Днепр-1".

Напомним, на стадионе "Ингульца" обновили гостевой сектор, который похож на клетку для хищников.