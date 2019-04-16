Телеканал отказывается показывать один из полуфинальных матчей Кубка Украины. Футбол

Матч "Ингулец" – "Заря" телезрители не увидят.

Телеканал отказывается показывать один из полуфинальных матчей Кубка Украины
Знаменитый гостевой "сектор" на стадионе в Петрово
Фото: sportarena.com

Полуфинальный матч Кубка Украины между "Ингульцом" и "Зарей" не покажут по телевидению.

"Дело в том, что в селе Петрово (Кировоградская область), нет необходимой инфраструктуры на стадионе для установки видео оборудования", - цитирует представителя ТК Футбол 1 isport.ua.

Добавим, что домашний матч предыдущей стадии Кубка "Ингулец" провел в соседней Александрии, где сенсационно переиграл "Карпаты" в серии пенальти.

В свою очередь, "Заря" выбила из Кубка Украины земляков "Карпат" – ФК "Львов", обыграв их в гостях (0:1).

Добавим, что полуфинальные матчи пройдут в ближайшую среду.

Во втором полуфинале "Шахтер" встретится на выезде с СК "Днепр-1".

Напомним, на стадионе "Ингульца" обновили гостевой сектор, который похож на клетку для хищников.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Суперлига: "Киев-Баскет" выходит вперед (ВИДЕО)  Суперлига: "Киев-Баскет" выходит вперед (ВИДЕО)  
В чемпионате Нидерландов будут играть мячом с картинами РембрандтаВ чемпионате Нидерландов будут играть мячом с картинами Рембрандта
За выход в полуфинал Кубка Украины футболисты получили премию в размере 10-месячной зарплатыЗа выход в полуфинал Кубка Украины футболисты получили премию в размере 10-месячной зарплаты
Футбольные ультрас принесли гроб с погибшим другом на матч чемпионата КолумбииФутбольные ультрас принесли гроб с погибшим другом на матч чемпионата Колумбии
"Донбасс" выходит вперед (ВИДЕО)  "Донбасс" выходит вперед (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве провели турнир по "папа-футболу"В Киеве провели турнир по "папа-футболу"
"Донбасс" стал семикратным чемпионом Украины по хоккею"Донбасс" стал семикратным чемпионом Украины по хоккею
Игроки "Баварии" подрались на тренировке. ФутболИгроки "Баварии" подрались на тренировке. Футбол
Футболист московского "Спартака" избил гражданина США: у американца сломан носФутболист московского "Спартака" избил гражданина США: у американца сломан нос
Еще один украинский футбольный клуб лишен профессионального статусаЕще один украинский футбольный клуб лишен профессионального статуса
Игрок ценой нескольких зубов забил шайбу в матче плей-офф Кубка СтэнлиИгрок ценой нескольких зубов забил шайбу в матче плей-офф Кубка Стэнли
В украинском футболе после матча сотрудник клуба избил арбитраВ украинском футболе после матча сотрудник клуба избил арбитра
"Львов" расстался уже со вторым тренером. Футбол"Львов" расстался уже со вторым тренером. Футбол
Футбольные ультрас принесли гроб с погибшим другом на матч чемпионата КолумбииФутбольные ультрас принесли гроб с погибшим другом на матч чемпионата Колумбии
За выход в полуфинал Кубка Украины футболисты получили премию в размере 10-месячной зарплатыЗа выход в полуфинал Кубка Украины футболисты получили премию в размере 10-месячной зарплаты
Последние новости
Подгружаем последние новости