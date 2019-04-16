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Ломаченко в победном бое с Кроллой сломал руку, - СМИ Украинский боксер защитил титулы чемпиона мира. Фото: facebook.com/VasylLomachenko Василий Ломаченко На выходных украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Этони Кроллу в бою за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе. Ломаченко отправил в тяжелый нокаут своего соперника уже в 4-м раунде. Однако после боя украинец в интервью Top Rank заявил, что он сломал руку. Loma believes his right hand is broken. Told me it happened on the knockout punch #LomaCrolla — Crystina Poncher (@CrystinaPoncher) 13 апреля 2019 г. "Ломаченко уверен, что он сломал руку свою правую руку. Он сказал, что это произошло во время нокаута", - написала журналист издания Кристина Пончер в Twitter .

LB.ua

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