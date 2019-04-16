Ломаченко в победном бое с Кроллой сломал руку, - СМИ

Украинский боксер защитил титулы чемпиона мира.

 

Василий Ломаченко
Фото: facebook.com/VasylLomachenko
Василий Ломаченко
На выходных украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Этони Кроллу в бою за звание чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.

 

Ломаченко отправил в тяжелый нокаут своего соперника уже в 4-м раунде.

Однако после боя украинец в интервью Top Rank заявил, что он сломал руку.

Loma believes his right hand is broken. Told me it happened on the knockout punch #LomaCrolla

— Crystina Poncher (@CrystinaPoncher) 13 апреля 2019 г.

"Ломаченко уверен, что он сломал руку свою правую руку. Он сказал, что это произошло во время нокаута", - написала журналист издания Кристина Пончер в Twitter.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Суперлига: "Киев-Баскет" выходит вперед (ВИДЕО)  Суперлига: "Киев-Баскет" выходит вперед (ВИДЕО)  
В чемпионате Нидерландов будут играть мячом с картинами РембрандтаВ чемпионате Нидерландов будут играть мячом с картинами Рембрандта
За выход в полуфинал Кубка Украины футболисты получили премию в размере 10-месячной зарплатыЗа выход в полуфинал Кубка Украины футболисты получили премию в размере 10-месячной зарплаты
Футбольные ультрас принесли гроб с погибшим другом на матч чемпионата КолумбииФутбольные ультрас принесли гроб с погибшим другом на матч чемпионата Колумбии
"Донбасс" выходит вперед (ВИДЕО)  "Донбасс" выходит вперед (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Ломаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раундеЛомаченко нокаутировал Кроллу в четвертом раунде
Стал известен гонорар Ломаченко за бой с КроллойСтал известен гонорар Ломаченко за бой с Кроллой
Поражение Гарсии приблизило Ломаченко к званию абсолютного чемпиона мираПоражение Гарсии приблизило Ломаченко к званию абсолютного чемпиона мира
Ломаченко получил официально соперника на чемпионский бой 12 апреляЛомаченко получил официально соперника на чемпионский бой 12 апреля
Потенциальный соперник Ломаченко эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мираПотенциальный соперник Ломаченко эффектным нокаутом защитил титул чемпиона мира
В поединке Комми – Чаниев определился соперник Ломаченко по объединительному чемпионскому боюВ поединке Комми – Чаниев определился соперник Ломаченко по объединительному чемпионскому бою
Ломаченко поддержал роSSийского боксера в предстоящем бою за звание чемпиона мираЛомаченко поддержал роSSийского боксера в предстоящем бою за звание чемпиона мира
Для Ломаченко организаторы пытаются осложнить путь к завоеванию титула абсолютного чемпиона мираДля Ломаченко организаторы пытаются осложнить путь к завоеванию титула абсолютного чемпиона мира
Ломаченко проведет объединительный бой в апрелеЛомаченко проведет объединительный бой в апреле
Определены следующий соперник Ломаченко и дата проведения бояОпределены следующий соперник Ломаченко и дата проведения боя
Последние новости
Подгружаем последние новости