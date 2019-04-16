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2019-04-16
Ломаченко в победном бое с Кроллой сломал руку, - СМИ
Украинский боксер защитил титулы чемпиона мира.
Фото: facebook.com/VasylLomachenko
Василий Ломаченко
Ломаченко отправил в тяжелый нокаут своего соперника уже в 4-м раунде.
Однако после боя украинец в интервью Top Rank заявил, что он сломал руку.
Loma believes his right hand is broken. Told me it happened on the knockout punch— Crystina Poncher (@CrystinaPoncher)
#LomaCrolla 13 апреля 2019 г.
"Ломаченко уверен, что он сломал руку свою правую руку. Он сказал, что это произошло во время нокаута", - написала журналист издания Кристина Пончер в Twitter.
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