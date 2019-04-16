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"Десна" - "Карпаты" - 2:1. 24 тур Десна - Карпаты - 2:1 (1:1) Голы: Картушов, 8 (1:0). Швед, 19 (1:1). Фаворов, 72 - с пенальти (2:1). Фото: desna.football «Десна» (Чернигов): Паст, Слинкин, Имереков, Гитченко, Фаворов, Старенький (Волков, 73), Огиря, Богданов (Парцвания, 90), Картушов, Фаворов, Филиппов (Сергийчук, 40). «Карпаты» (Львов): Кучинский, Сандохадзе, Нестеров (Гуйе, 68), Ковтун, Онгла, Клец, Бусько, Йода (Мендес, 81), Мякушко, Швед, Варгас (Гуцуляк, 56). Предупреждения: Фаворов, 29. Онгла, 83. 14 апреля. Чернигов. Стадион имени Юрия Гагарина. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

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