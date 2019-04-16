Примера: "Севилья" обыграла в дерби "Бетис"

"Севилья" переиграла "Бетис" в матче 32-го тура чемпионата Испании - 3:2.
 
В составе победителей отличились Мунир Эль-Хаддади, Пабло Сарабия и Франко Васкес.
Фото Примера: "Севилья" обыграла в дерби "Бетис"
Фото: sevillafc.es
 
В составе "Бетиса" голы забили Джовани Ло Сельсо и Кристиан Тельо.
 
"Севилья" набрав 52 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Ла лиги, "Бетис", имея в своем активе 43 очка, - на девятое.
 
Чемпионат Испании
 
Примера
 
32-й тур
 
"Севилья" - "Бетис" - 3:2 (1:0)
 
Голы: Эль-Хаддади, 26 (1:0). Ло Сельсо, 55 (1:1). Сарабия, 59 (2:1). Васкес, 63 (3:1). Тельо, 82 (3:2).
 
"Севилья": Вацлик, Каррису, Меркадо, Эскудеро, Банега (Рог, 74), Васкес (Промес, 69), Меса, Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Эль-Хаддади (Алейш Видаль, 69).
 
"Бетис": Пау Лопес, Сидней (Тельо, 77), Феддаль, Манди, Фирпо, Эмерсон (Хоакин, 68), Гуардадо, Каналес, Виллиам Карвалью, Ло Сельсо, Хесе (Лорен Морон, 74).
 
Предупреждения: Хесе, 39. Эскудеро, 65. Банега, 70. Хесус Навас, 73. Каррису, 81. Манди, 83. Меркадо, 86. Тельо, 90+2. Рог, 90+4.
 
Судья: Эрнандес Эрнандес (Испания).
 
13 апреля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".


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