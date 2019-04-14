Бундеслига: "Лейпциг" и "Байер" празднуют успех

"Лейпциг" обыграл "Вольфсбург" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 2:0.
 
В составе победителей голы забили Тимо Вернер и Кевин Кампль.
Фото Бундеслига: "Лейпциг" и "Байер" празднуют успех
Фото: bild.de
 
"Лейпциг", набрав 58 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги. "Вольфсбург", который имеет в своем активе 45 очков, опустился на 8-ю строчку.
 
В другом матче дня "Байер" с минимальным счетом переграл "Штутгарт".
 
Единственный гол забил Кай Хаверц. Леверкузенский клуб, набрав 45 очков, поднялся на 7-е место, "Штутгарт", в активе которого 21 очко, остался на 16-м месте.
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1
 
29-й тур
 
"РБ Лейпциг" - "Вольфсбург" - 2:0 (2:0)
 
Голы: Кампль, 16 (1:0). Вернер, 28 (2:0).
 
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Конате, Кампль (Демме, 89), Забитцер, Форсберг (Смит-Роу, 90+1), Ляймер, Вернер, Кунья (Айдара, 69).
 
"Вольфсбург": Перван, Брукс, Кнохе, Руссийон, Тиссеран, Гилавоги, Арнольд (Юнус Малли, 86), Штеффен (Гинчек, 45), Реджбецай (Клаус, 69), Мехмеди, Вегхорст.
 
Предупреждения: Гилавоги, 25. Ляймер, 82.
 
Судья: Зиберт (Германия).
 
13 апреля. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена".
 
"Штутгарт" - "Байер" - 0:1 (0:0)
 
Гол: Хаверц, 64 - с пенальти.
 
"Штутгарт": Цилер, Бек, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Кастро, Эссвайн, Дидави (Томми, 68), Цубер (Гомес, 82), Аскасибар, Гонсалес (Донис, 70).
 
"Байер": Храдецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хаверц, Фолланд, Бэйли (Аларио, 78).
 
Предупреждение: Бек, 42.
 
Удаление: Аскасибар, 90+1.
 
Судья: Штилер (Германия).
 
13 апреля. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".


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