Новостей.COM ⇒ Спорт

Бундеслига: "Лейпциг" и "Байер" празднуют успех "Лейпциг" обыграл "Вольфсбург" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 2:0. В составе победителей голы забили Тимо Вернер и Кевин Кампль. Фото: bild.de "Лейпциг", набрав 58 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги. "Вольфсбург", который имеет в своем активе 45 очков, опустился на 8-ю строчку. В другом матче дня "Байер" с минимальным счетом переграл "Штутгарт". Единственный гол забил Кай Хаверц. Леверкузенский клуб, набрав 45 очков, поднялся на 7-е место, "Штутгарт", в активе которого 21 очко, остался на 16-м месте. Чемпионат Германии Бундеслига 1 29-й тур "РБ Лейпциг" - "Вольфсбург" - 2:0 (2:0) Голы: Кампль, 16 (1:0). Вернер, 28 (2:0). "РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Клостерманн, Мукьеле, Конате, Кампль (Демме, 89), Забитцер, Форсберг (Смит-Роу, 90+1), Ляймер, Вернер, Кунья (Айдара, 69). "Вольфсбург": Перван, Брукс, Кнохе, Руссийон, Тиссеран, Гилавоги, Арнольд (Юнус Малли, 86), Штеффен (Гинчек, 45), Реджбецай (Клаус, 69), Мехмеди, Вегхорст. Предупреждения: Гилавоги, 25. Ляймер, 82. Судья: Зиберт (Германия). 13 апреля. Лейпциг. Стадион "Ред Булл Арена". "Штутгарт" - "Байер" - 0:1 (0:0) Гол: Хаверц, 64 - с пенальти. "Штутгарт": Цилер, Бек, Кемпф, Павар, Озан Кабак, Кастро, Эссвайн, Дидави (Томми, 68), Цубер (Гомес, 82), Аскасибар, Гонсалес (Донис, 70). "Байер": Храдецки, Бендер, Вайзер, Та, Венделл, Баумгартлингер, Арангис, Брандт, Хаверц, Фолланд, Бэйли (Аларио, 78). Предупреждение: Бек, 42. Удаление: Аскасибар, 90+1. Судья: Штилер (Германия). 13 апреля. Штутгарт. Стадион "Mercedes-Benz-Arena".

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.