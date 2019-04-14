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2019-04-14
"Шахтер" - "Заря" - 3:0. 24 тур (ВИДЕО)
В центральной игре 24-го тура Премьер-лиги «Шахтер» принимал «Зарю».
Шахтер - Заря - 3:0 (1:0)
Фото: shakhtar.com
Голы: Коваленко, 15 - с пенальти (1:0). Кайоде, 50 (2:0). Майкон, 90+1 (3:0).
«Шахтер» (Донецк): Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов (Матвиенко, 52), Болбат, Степаненко, Коваленко (Майкон, 67), Соломон (Фернанду, 77), Тайсон, Тете, Кайоде.
«Заря» (Луганск): Луис Филиппе, Вернидуб, Тымчик, Литвин, Казаков, Силас, Леднев, Караваев (Громов, 61), Чеберко, Лунев (Михайличенко, 80), Будковский (Кабаев, 61).
Предупреждения: Вернидуб, 22. Кривцов, 23. Казаков, 80. Михайличенко, 90.
13 апреля. Харьков. ОСК «Металлист». 6 154 зрителя.
«Горняки» подошли к матчу в статусе лидера чемпионата (60 очков) и с серией в 6 сухих побед кряду. Луганчане (32) расположились на пятой строчке, но не оставляют надежд побороться за бронзовые медали. Обе команды в воскресенье стали полуфиналистами Кубка Украины.
Паулу Фонсека в поединке не мог рассчитывать на Марлоса (травма) и Жуниора Мораеса (дисквалификация), и с первых минут на поле появились Тете (справа в полузащите) и Оларенважу Кайоде (в центре нападения), а позицию левого вингера занял Манор Соломон.
Именно бразильский дебютант «Шахтера» стал героем стартового отрезка встречи: Тете пошел в дриблинг в штрафной гостей и заработал пенальти, который уверенно реализовал Виктор Коваленко - 1:0.
Впрочем, ранний гол не изменил привычного сценария игры: «горняки» традиционно владели мячом и комбинировали на чужой половине, «Заря» старалась отвечать острыми контратаками или стандартами. Как раз после углового луганчане создали свой единственный в первом тайме момент: Будковский опасно пробил головой по центру ворот, но Пятов среагировал и выручил хозяев.
Вторую половину «Шахтер» начал мощнее оппонента и быстро удвоил преимущество: Тайсон разогнал контратаку, Коваленко слева прострелил точно на Оларенважу Кайоде, в касание переправившего мяч в сетку - 2:0. Тут же Тайсон вновь создал момент для партнера, и нигериец мог оформить дубль, но не сумел укротить мяч, находясь прямо перед вратарем.
После второго мяча «оранжево-черные» получили больше свободного пространства для быстрых атак, и уже Соломон на скорости ворвался в штрафную - гостей спас рикошет. «Заря» попыталась активнее сыграть впереди, но все комбинационные попытки пресекались еще на подступах к штрафной, а многочисленные подачи легко выносились защитниками.
В середине тайма на поле вышли Майкон и Фернандо. Если последний свою возможность забить не использовал, то опорник в компенсированное время отличился: Фелипе парировал перед собой удар Степаненко, и Майкон был первым на добивании.
3:0 - «Шахтер» уверенно обыграл «Зарю» и продолжил свою победную серию. 17 апреля «горняков» ждет выездной матч 1/2 финала Кубка Украины с «Днепром-1», а 24 апреля в очередном туре УПЛ команда Фонсеки в Киеве встретится с киевским «Динамо».
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