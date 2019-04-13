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2019-04-13
Кубок Стэнли: Овечкин забивает - "Вашингтон" выигрывает (ВИДЕО)
"Вашингтон" выиграл у "Каролины" в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
В составе победителей дубль сделал Никлас Бэкстрем. Еще один гол в активе Александра Овечкина.
Фото: nhl.com
В концовке матча отличился Ларс Эллер. У гостей дубль сделал Андрей Свечников.
Следующая игра пройдет 13 апреля.
НХЛ
Плей-офф
Восточная конференция
Первый раунд
"Вашингтон" - "Каролина" - 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)
Голы: Бэкстрем - 1 (Карлсон, Орпик), 9:58 - 1:0. Бэкстрем - 2 (бол., Кузнецов, Карлсон), 13:10 - 2:0. Овечкин - 1 (бол., Уилсон, Карлсон), 18:05 - 3:0. Свечников - 1 (Валлмарк, Хэмилтон), 45:07 - 3:1. Свечников - 2 (Валлмарк, Фольк), 47:26 - 3:2. Эллер - 1 (п.в.), 59:23 - 4:2.
Вратари: Холтби - Мразек (57:32 - 59:23).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 18 (9+4+5) - 29 (10+11+8).
12 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.
Счет в серии: 1-0.
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