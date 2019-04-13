Кубок Стэнли: Овечкин забивает - "Вашингтон" выигрывает (ВИДЕО)  

"Вашингтон" выиграл у "Каролины" в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ.
 
В составе победителей дубль сделал Никлас Бэкстрем. Еще один гол в активе Александра Овечкина.
Фото Кубок Стэнли: Овечкин забивает - "Вашингтон" выигрывает (ВИДЕО)
Фото: nhl.com
 
В концовке матча отличился Ларс Эллер. У гостей дубль сделал Андрей Свечников.
 
Следующая игра пройдет 13 апреля.
 
НХЛ
 
Плей-офф
 
Восточная конференция
 
Первый раунд
 
"Вашингтон" - "Каролина" - 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)
 
Голы: Бэкстрем - 1 (Карлсон, Орпик), 9:58 - 1:0. Бэкстрем - 2 (бол., Кузнецов, Карлсон), 13:10 - 2:0. Овечкин - 1 (бол., Уилсон, Карлсон), 18:05 - 3:0. Свечников - 1 (Валлмарк, Хэмилтон), 45:07 - 3:1. Свечников - 2 (Валлмарк, Фольк), 47:26 - 3:2. Эллер - 1 (п.в.), 59:23 - 4:2.
 
Вратари: Холтби - Мразек (57:32 - 59:23).
 
Штраф: 6 - 8.
 
Броски: 18 (9+4+5) - 29 (10+11+8).
 
12 апреля. Вашингтон. Capital One Arena.
 
Счет в серии: 1-0.
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украинка Снигур выиграла теннистный турнир в ЯпонииУкраинка Снигур выиграла теннистный турнир в Японии
Бундеслига: "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Аугсбург"Бундеслига: "Хоффенхайм" в гостях разгромил "Аугсбург"
Ультрас "Карпат" разгромили три вагона поезда "Львов - Запорожье": разбили окна и выбрасывали матрасыУльтрас "Карпат" разгромили три вагона поезда "Львов - Запорожье": разбили окна и выбрасывали матрасы
Суперлига: "Киев-Баскет" выходит вперед (ВИДЕО)  Суперлига: "Киев-Баскет" выходит вперед (ВИДЕО)  
Примера: "Барселона" - без пяти минут чемпион (ВИДЕО)  . ФутболПримера: "Барселона" - без пяти минут чемпион (ВИДЕО)  . Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Суперлига: Шокирующий реванш "Днепра" (ВИДЕО)  Суперлига: Шокирующий реванш "Днепра" (ВИДЕО)  
Кубок Стэнли: "Бостон" дома уступил "Торонто" (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Бостон" дома уступил "Торонто" (ВИДЕО)  
Выводы сделаны - Хорватия разбита (ВИДЕО)  Выводы сделаны - Хорватия разбита (ВИДЕО)  
Кубок Стэнли: "Сан-Хосе" в первой игре победил "Вегас" (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Сан-Хосе" в первой игре победил "Вегас" (ВИДЕО)  
Кубок Стэнли: "Айлендерс" дома обыграл "Питтсбург" (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Айлендерс" дома обыграл "Питтсбург" (ВИДЕО)  
Кубок Стэнли: "Коламбус" сотворил грандиозный камбэк (ВИДЕО)  Кубок Стэнли: "Коламбус" сотворил грандиозный камбэк (ВИДЕО)  
Игрок ценой нескольких зубов забил шайбу в матче плей-офф Кубка СтэнлиИгрок ценой нескольких зубов забил шайбу в матче плей-офф Кубка Стэнли
Суперлига: "Киев-Баскет" выходит вперед (ВИДЕО)  Суперлига: "Киев-Баскет" выходит вперед (ВИДЕО)  
"Донбасс" в шаге от титула (ВИДЕО)  "Донбасс" в шаге от титула (ВИДЕО)  
Суперлига: "Днепр" спасается и... уступает (ВИДЕО)  Суперлига: "Днепр" спасается и... уступает (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости