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Кубок Стэнли: Овечкин забивает - "Вашингтон" выигрывает (ВИДЕО) "Вашингтон" выиграл у "Каролины" в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ. В составе победителей дубль сделал Никлас Бэкстрем. Еще один гол в активе Александра Овечкина. Фото: nhl.com В концовке матча отличился Ларс Эллер. У гостей дубль сделал Андрей Свечников. Следующая игра пройдет 13 апреля. НХЛ Плей-офф Восточная конференция Первый раунд "Вашингтон" - "Каролина" - 4:2 (3:0, 0:0, 1:2) Голы: Бэкстрем - 1 (Карлсон, Орпик), 9:58 - 1:0. Бэкстрем - 2 (бол., Кузнецов, Карлсон), 13:10 - 2:0. Овечкин - 1 (бол., Уилсон, Карлсон), 18:05 - 3:0. Свечников - 1 (Валлмарк, Хэмилтон), 45:07 - 3:1. Свечников - 2 (Валлмарк, Фольк), 47:26 - 3:2. Эллер - 1 (п.в.), 59:23 - 4:2. Вратари: Холтби - Мразек (57:32 - 59:23). Штраф: 6 - 8. Броски: 18 (9+4+5) - 29 (10+11+8). 12 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. Счет в серии: 1-0.

Спорт-Экспресс

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