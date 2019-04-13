Выводы сделаны - Хорватия разбита (ВИДЕО)  

Контрольный матч
 
УКРАИНА - ХОРВАТИЯ - 3:0 (2:0)
 
Голы: Шотурма, 8 (1:0). Фаренюк, 13 (2:0). Журба, 31, с пенальти (3:0).
Фото Выводы сделаны - Хорватия разбита (ВИДЕО)
Фото: ffu.ua
 
Украина: Иваняк - Корсун, Шотурма, Королишин, Разуванов - Белоцерковец, Журба, Салтанов, Сорокин - Фаренюк, Педяш, Микитюк, Радевич, Литвиненко.
 
10 апреля. Запорожье. ДС «Юность».
 
Стартовый состав сборной Украины в сравнении с первым ничейным матчем - 1:1 был кардинально видоизменен, в итоге и картина получилась совсем иной.
 
Уже с первых секунд хозяева паркета обрушили шквал атак на ворота хорватов, но забить удалось только ближе к середине первого тайма. Кристиан Чекол потерял мяч, после чего его перехватил Игорь Корсун и отдал одинокому Петру Шотурме. И хотя угол для обстрела у него был достаточно острым, забить ему это не помешало - 1:0.
 
На кураже украинцы продолжали давить, вскоре лишь мастерство кипера хорватов Зорана Примича спасло от неприятностей после мощного выстрела издали от Сергея Журбы. А потом счет подопечные Александра Косенко удвоили. На фланге Виталий Радевич разобрался с оппонентом и отдал пас Артему Фаренюку. Тот сразу сбросил под удар Александру Педяшу. С первой угрозой Примич справился, а вот с добиванием от Фаренюка уже был бессилен - 2:0.
 
Тут же после розыгрыша углового Радевич отпасовал Педяшу и тот пробивал в касание - вратарь на месте. Лишь под занавес первого тайма хорваты проснулись, когда со штрафного мастерски пробивал Давор Каньюх - Евгений Иваняк хоть и не без труда, но опасность ликвидировал. На последней минуте тайма хорваты были обязаны забивать. Маро Джураш хитрой передачей вывел один в один Давида Матаю, но удар пришелся в штангу.
 
После перерыва украинцы продолжали контролировать ситуацию и создавать моменты, но ни Фаренюку, ни Королишину с Корсуном, Примича перехитрить не удалось. Впрочем, в середине тайма счет все же стал - 3:0. Журба обыгрался с Белоцерковцем и уже было выбегал на забивную позицию, но был грубо сбит Матеем Хорватом - пенальти. Его и реализовал сам Сергей.
 
Тут же гости получили еще один отменный шанс хотя бы «размочить» счет. Лука Сутон вывел на свидание с Иваняком уже Франа Вукелича, но и он не смог переиграть поймавшего кураж вратаря «Хита». За четыре минуты до конца хорваты заработали шестой фол и украинцы пробивали дабл-пенальти, но Королишин переиграть Примича не смог. В концовке матча хорваты играли с пятым полевым, однако до ума ни одну из своих атак так и не довели.
 
После игры наставник сборной Украины Александр Косенко отметил, что сейчас ведутся переговоры относительно сентябрьских спаррингов с представителями Румынии и Грузии.
 
Напомним, что соперниками нашей сборной в отборочном турнире ЧМ-2020 будут команды Словении, Косово и Македонии. Матчи пройдут в Украине с 22 по 27 октября.
 
Владимир КОЦУР, Спорт-Экспресс в Украине
 


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