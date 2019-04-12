Игроки "Баварии" подрались на тренировке. Футбол

Во время сегодняшней тренировки "Баварии" между двумя футболистами произошел конфликт.
 
Как сообщает Bild, в стычке приняли участие форвард Роберт Левандовски и хавбек Кингсли Коман.
Фото Игроки "Баварии" подрались на тренировке
Роберт Левандовски. Фото: bild.de
 
Между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Игроков разнимали защитники Никлас Зюле и Джером Боатенг.
 
Главный тренер мюнхенцев Нико Ковач продолжил тренировку, несмотря на инцидент.
 
В текущем сезоне Левандовски провел 39 матчей за "Баварию", забил 35 голов и отдал 7 результативных передач. Коман принял участие в 22 встречах, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми пасами, информирует СЭ.
 
"Бавария" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 64 очка после 28 туров.


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