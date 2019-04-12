Новостей.COM ⇒ Спорт

Игроки "Баварии" подрались на тренировке. Футбол Во время сегодняшней тренировки "Баварии" между двумя футболистами произошел конфликт. Как сообщает Bild, в стычке приняли участие форвард Роберт Левандовски и хавбек Кингсли Коман. Роберт Левандовски. Фото: bild.de Между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку. Игроков разнимали защитники Никлас Зюле и Джером Боатенг. Главный тренер мюнхенцев Нико Ковач продолжил тренировку, несмотря на инцидент. СЭ . В текущем сезоне Левандовски провел 39 матчей за "Баварию", забил 35 голов и отдал 7 результативных передач. Коман принял участие в 22 встречах, отметившись 5 забитыми мячами и 2 голевыми пасами, информирует "Бавария" занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Германии, имея в активе 64 очка после 28 туров.

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.