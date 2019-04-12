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Кубок Стэнли: "Айлендерс" дома обыграл "Питтсбург" (ВИДЕО) "Айлендерс" обыграл "Питтсбург" в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ. В составе победителей отличились Джордан Эберле, Брок Нельсон, Ник Ледди и Джош Бейли, в активе которого решающая шайба в овертайме. Фото: nhl.com У гостей забивали Филип Кессел, Евгений Малкин и Джастин Шульц. Малкин также записал в свой актив очко за голевую передачу. Счет в серии стал 1-0 в пользу "Айлендерс". Вторая игра состоится 13 апреля. НХЛ Плей-офф Восточная конференция Первый раунд "Айлендерс" - "Питтсбург" - 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) Голы: Эберле - 1 (Ли, Пелеч), 1:40 - 1:0. Кессел - 1 (Симон, Дюмулин), 5:42 - 1:1. Нельсон - 1 (бол., Эберле, Тэйвз), 15:46 - 2:1. Малкин - 1 (бол., Шульц, Кессел), 33:41 - 2:2. Ледди - 1 (Филппула, Комаров), 52:35 - 3:2. Шульц - 1 (Летанг, Малкин), 58:31 - 3:3. Бэйли - 1 (Барзал), 64:39 - 4:3. Вратари: Ленер - Мюррей (58:12 - 58:31). Штраф: 10 - 8. Броски: 33 (12+10+9+2) - 44 (17+13+11+3). 11 апреля. Нью-Йорк. Barclays Center. Счет в серии : 1-0.

Спорт-Экспресс

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