Суперлига: "Киев-Баскет" выходит вперед (ВИДЕО)  

ЗАПОРОЖЬЕ - КИЕВ-БАСКЕТ - 1-2

Матч №3

КИЕВ-БАСКЕТ - ЗАПОРОЖЬЕ - 104:92 (30:17, 25:29, 24:24, 25:22)

Киев. СК "Меридиан". "Киев-Баскет" - "Запорожье" - 104:92. Слэм-данк в исполнении Павла КРУТОУСА. Фото Павла КУБАНОВА, "СЭ" в Украине"

«Киев-Баскет»: Горобченко (9 + 4 передачи), Крик (15 + 7 передач), Крутоус (21 + 7 передач), Нванкво (12 + 5 подборов + 2 блок-шота), Челован (8 + 2 блок-шота) - старт; : Горобченко (9 + 4 передачи), Крик (15 + 7 передач), Крутоус (21 + 7 передач), Нванкво (12 + 5 подборов + 2 блок-шота), Челован (8 + 2 блок-шота) - старт; Луценко (6), Петров (19 + 11 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Носков (8), Сандул (6), Латкович.

«Запорожье»: Холтон (14 + 7 передач), Кондраков (13), Мироненко (9), Хилл (15), Прессли (1) - старт; Трент (19 + 6 передач + 8 перехватов), Шевченко (12 + 5 подборов), Титов (7), Буц (2), Овдеенко.

10 апреля. Киев . СК «Меридиан». 680 зрителей.

Третий поединок серии запомнится достаточно безобразным тактическим рисунком в действиях обоих коллективов. Было очень много поспешности и авантюрности, что привело к невообразимому количеству потерь с почти двукратным превосходством в пассиве «Киев-Баскета» - вот главная особенность отчетного противостояния. Тем более удивительным выглядит итоговый победный счет в его пользу…

Трудно объяснить, какой домашний план готовили оппонентам Валерий Плеханов и его подопечные, но по факту он оказался совершенно провальным. Прежде всего, в оборонительных действиях, где у гостей и без того проблемы самоотдачи издавна носят статус традиционных. Именно недоработка каждого исполнителя, помноженная на их слишком уж откровенное нежелание отрабатывать не только за себя, но и «за того товарища», стала основной причиной форменного провала в стартовой четверти.

Киевлянам, по сути, не пришлось изобретать велосипед на пути к чужому щиту - дороги туда были открытыми со всех сторон. Причем, что интересно, в большинстве случаев они были результативны, атакуя, так сказать, вторым темпом. Да и из-за шестиметровой линии подопечные Евгения Мурзина били достаточно точно, выдав в итоге 11 попаданий из 23 попыток. В совокупности же особенно хорош был Вячеслав Петров, весьма продуктивно работавший в разных моментах. Его очередной «дабл-дабл» - яркое тому подтверждение.

Однако развить успех «Киев-Баскету» не удалось. Прежде всего, по причине отхода от коллективных устремлений и ввязывание лидеров в персональное противостояние с лидерами «Запорожья». Похоже, для Мориса Крика было крайне принципиально не уступить Майклу Холтону, для Павла Крутоуса - Малику Тренту, и так далее… Но получалось не лучшим образом, и американские легионеры гостей в компании с Юрием Кондраковым и Владимиром Шевченко постепенно вернули в поединок интригу.

Тот же Трент, кстати, стал инициатором целого мешка потерь соперников, отменно работая на перехватах, и к середине третьей четверти от начального внушительного гандикапа столичной команды не осталось и следа. Однако именно в этот момент у киевлян на ведущие роли неожиданно вышли исполнители, от которых этого можно было ожидать менее других. Аарон Нванкво и Денис Носков организовали внушительный контррывок - 14:0, финиш которого пришелся уже на третью минуту решающего периода.

Казалось, уже все ясно. Но подопечные Валерия Плеханова, все же, постарались сотворить невозможное. Прибавив в скорости, они некоторое время доводили до логического завершения практически каждую атаку, и сократили отставание до 6 пунктов. Да вот только в защите они, как и ранее, позволяли себе невероятную несогласованность, и трехочковое попадание неприкрытого Михаила Горобченко фактически окончательно расставило все точки над «i».

Завтра в «Меридиане» состоится четвертый поединок серии. «Киев-Баскет» получил отличный шанс сделать его решающим…