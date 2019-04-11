Суперлига: "Днепр" спасается и... уступает (ВИДЕО)  

ХИМИК - ДНЕПР - 2-0

Матч №2

ХИМИК - ДНЕПР - 92:86 ОТ (21:29, 25:15, 14:21, 24:19, 8:2)

Понедельник. Южный. СК "Олимп". "Химик" - "Днепр" - 92:86 ОТ. В атаке Деон ЭДВИН. Фото: khimik.com.ua

«Химик» (Южный): Эдвин (28 + 9 подборов), Рябчук (7), Войналович, Джонс (15 + 8 подборов + 7 передач), Антипов (0 + 4 подбора) - старт; Сидоров (16), Павлов (16 + 9 подборов), Марченко (8).

«Днепр»: Мишула (16), Вильховецкий (3 + 5 передач), Шундель (16 + 6 подборов), Глебов (13 + 4 подбора), Тимофеенко (17) - старт; Закурдаев (9 + 5 подборов), Фесенко (7 + 5 подборов), Сизов (5), Кожемякин.

8 апреля. Южный. ФСК «Олимп». 950 зрителей.

Второй поединок этих команд получился не менее напряженным и интригующим, нежели предыдущий. Правда, на этот раз обошлось без дисквалифицирующих фолов, хотя во второй половине матча, и особенно - в концовке основного времени, некоторые баскетболисты в своих эмоциях откровенно ходили, что называется, по лезвию ножа. Обошлось…

Тяжело пережив болезненное поражение со скандальным оттенком двумя днями ранее, в отчетном противостоянии днепряне вышли на паркет с огромным желанием реабилитироваться. И сразу же, образно говоря, взяли с места в карьер, включив повышенные скорости и молниеносное движение мяча. Южненцы вызов приняли, однако в первой четверти их оборона с мобильной атакой соперников явно не справлялась.

Подопечные Дениса Журавлева оторвались в счете на 12 пунктов, и «Химик» спас ситуацию лишь благодаря удачному выходу с лавочки Ильи Сидорова. Этот защитник вовремя попал издали, да и в позиционном нападении прибавил коллективным действиям осмысленности. Как следствие - существенно улучшилось и качество защиты, об которую во второй четверти атаки «Днепра» разбивались вдвое чаще, нежели в первой десятиминутке.

Впрочем, гости не остановились, и в концовке третьего периода предприняли еще одну попытку серьезного рывка. Вновь взвинтив скорости и прибавив в агрессивности (особенно благодаря стараниям мощноплечего Кирилла Фесенко), они набрали 12 безответных очков и форматировали счет из 51:55 в 63:55.

Заключительный период также ознаменовался стартовым преимуществом «Днепра», где лидерские качества здорово проявил Станислав Тимофеенко. Но, начиная где-то с 34-й минуты, на действиях днепрян начала сказываться усталость, тогда как легионеры «Химика» Деон Эдвин и Крис Джонс, однозначно отыгравшие один из лучших поединков в чемпионате, усталости, казалось, вообще не ведали. Поэтому когда в кульминационные минуты у днепрян роль спасителя на себя привычно примерил Александр Мишула, хозяева площадки оказались к этому готовыми. Соответственно, Мишула потянул одеяло на себя крайне неоправданно, наделал ошибок, и после трехочкового попадания Кирилла Марченко за 27 секунд до сирены южненцы, наконец-то, вернули себе лидерство - 82:81.

Впрочем, в ответ, спустя десять мгновений, Тимофеенко из-за дуги распорядился мячом не менее хладнокровно, и у подопечных Виталия Степановского осталась последняя попытка на спасение. Однако они ее едва не угробили. Причем, дважды. И, что интересно, в обоих случаях арбитры прибегали к помощи видеоповторов. В первом - когда спорный мяч вызвал сомнения в отсутствии фола со стороны борющихся за него игроков. Во втором - когда этот самый мяч вернули южненцам, и после броска Джонса его подправил в корзину Марченко. Сложилось впечатление, что судейский столик с сиреной несколько проволынил. Но в итоге два очка засчитали - овертайм.

Его баскетболисты «Химика» провели на фееричном кураже, особенно Эдвин и Джонс. А у «Днепра» вновь начудил Мишула, откровенно спешивший с дальними бросками, которые, естественно, цели не достигли.

Таким образом, южненская команда несколько неожиданно одержала в родных стенах две победы. Однако в этой паре далеко еще не все ясно…