Суперлига: "Днепр" спасается и... уступает (ВИДЕО)  

Второй поединок этих команд получился не менее напряженным и интригующим, нежели предыдущий. Правда, на этот раз обошлось без дисквалифицирующих фолов, хотя во второй половине матча, и особенно - в концовке основного времени, некоторые баскетболисты в своих эмоциях откровенно ходили, что называется, по лезвию ножа. Обошлось…
Тяжело пережив болезненное поражение со скандальным оттенком двумя днями ранее, в отчетном противостоянии днепряне вышли на паркет с огромным желанием реабилитироваться. И сразу же, образно говоря, взяли с места в карьер, включив повышенные скорости и молниеносное движение мяча. Южненцы вызов приняли, однако в первой четверти их оборона с мобильной атакой соперников явно не справлялась.
Подопечные Дениса Журавлева оторвались в счете на 12 пунктов, и «Химик» спас ситуацию лишь благодаря удачному выходу с лавочки Ильи Сидорова. Этот защитник вовремя попал издали, да и в позиционном нападении прибавил коллективным действиям осмысленности. Как следствие - существенно улучшилось и качество защиты, об которую во второй четверти атаки «Днепра» разбивались вдвое чаще, нежели в первой десятиминутке.
Впрочем, гости не остановились, и в концовке третьего периода предприняли еще одну попытку серьезного рывка. Вновь взвинтив скорости и прибавив в агрессивности (особенно благодаря стараниям мощноплечего Кирилла Фесенко), они набрали 12 безответных очков и форматировали счет из 51:55 в 63:55.
Заключительный период также ознаменовался стартовым преимуществом «Днепра», где лидерские качества здорово проявил Станислав Тимофеенко. Но, начиная где-то с 34-й минуты, на действиях днепрян начала сказываться усталость, тогда как легионеры «Химика» Деон Эдвин и Крис Джонс, однозначно отыгравшие один из лучших поединков в чемпионате, усталости, казалось, вообще не ведали. Поэтому когда в кульминационные минуты у днепрян роль спасителя на себя привычно примерил Александр Мишула, хозяева площадки оказались к этому готовыми. Соответственно, Мишула потянул одеяло на себя крайне неоправданно, наделал ошибок, и после трехочкового попадания Кирилла Марченко за 27 секунд до сирены южненцы, наконец-то, вернули себе лидерство - 82:81.
Впрочем, в ответ, спустя десять мгновений, Тимофеенко из-за дуги распорядился мячом не менее хладнокровно, и у подопечных Виталия Степановского осталась последняя попытка на спасение. Однако они ее едва не угробили. Причем, дважды. И, что интересно, в обоих случаях арбитры прибегали к помощи видеоповторов. В первом - когда спорный мяч вызвал сомнения в отсутствии фола со стороны борющихся за него игроков. Во втором - когда этот самый мяч вернули южненцам, и после броска Джонса его подправил в корзину Марченко. Сложилось впечатление, что судейский столик с сиреной несколько проволынил. Но в итоге два очка засчитали - овертайм.
Его баскетболисты «Химика» провели на фееричном кураже, особенно Эдвин и Джонс. А у «Днепра» вновь начудил Мишула, откровенно спешивший с дальними бросками, которые, естественно, цели не достигли.
Таким образом, южненская команда несколько неожиданно одержала в родных стенах две победы. Однако в этой паре далеко еще не все ясно…
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