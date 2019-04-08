Суперлига: Обмен "уколами" и нервы в Южном (ВИДЕО)  

ЗАПОРОЖЬЕ - КИЕВ-БАСКЕТ - 1-1

Матч №1

ЗАПОРОЖЬЕ - КИЕВ-БАСКЕТ - 86:94 (15:23, 22:17, 23:23, 26:31)

Воскресенье. ДС "Юность". "Запорожье" - "Киев-Баскет" - 95:83. В атаке Владимир ШЕВЧЕНКО. Фото: fbu.ua

«Запорожье»: Холтон (18 + 6 подборов), Кондраков (11 + 4 передачи), Мироненко (5), Хилл (16 + 9 подборов), Прессли (3 + 5 подборов + 2 блок-шота) - старт; Трент (19 + 7 подборов + 4 перехвата), Шевченко (14 + 2 блок-шота), Буц, Овдеенко.

«Киев-Баскет»: Горобченко (3 + 8 передач), Крик (10), Крутоус (9 + 3 перехвата), Нванкво (11 + 5 подборов), Челован (6) - старт; Латкович (6), Петров (28 + 7 подборов + 4 передачи), Сандул (9 + 8 подборов), : Горобченко (3 + 8 передач), Крик (10), Крутоус (9 + 3 перехвата), Нванкво (11 + 5 подборов), Челован (6) - старт; Латкович (6), Петров (28 + 7 подборов + 4 передачи), Сандул (9 + 8 подборов), Луценко (10 + 5 подборов), Носков (2).

5 апреля. Запорожье. ДС «Юность». 1600 зрителей.

Подопечные Евгения Мурзина, основную ставку они сделали именно на мощное давление в обеих «красках», постаравшись при этом навязать соперникам относительно невысокий темп. Получилось. Хозяева площадки заметно уступали в борьбе под щитами, уже к большому перерыву позволив соперникам собрать 12 подборов в нападении. А поскольку у них еще и из-за шестиметровой линии попадало весьма скромно, то киевляне быстро оказались в роли лидеров.

Впрочем, как всегда, у последних не могло не случиться глупых провалов. В данном случае как раз такой пришелся на середину третьей четверти. В те минуты гости таки разрешили оппонентам «разбегаться», соответственно, у них участились ошибки, и после одной из них Морис Крик, вступив в неразумную словесную перепалку с арбитрами, заработал технический фол. Соответственно, Майкл Холтон и компания переформатировали счет на табло в собственную пользу.

Но перелома в поединке не случилось. К концовке третьей десятиминутки Евгений Мурзин, едва ли не впервые выпустив пятерку без легионеров, неожиданно добился столь желаемого: Михаил Горобченко грамотно справлялся с ролью плеймейкера, Максим Луценко и его тезка Сандул реализовали весьма важные броски, а Вячеслав Петров и вовсе принялся разрывать оборону соперников в любой ситуации. В том числе и бросками из-за дуги.

Фактически, именно вышеуказанные исполнители позволили «Киев-Баскету» вернуть лидерство. Правда, частично этому поспособствовало и сильное рассечение у Малика Трента: после болезненного удара по голове в жаркой борьбе за отскок этот проворный легионер «Запорожья» несколько утратил привычный агрессивный пыл и перестал попадать даже с линии штрафных.

Впрочем, хозяева площадки сражались до последнего, и после трехочкового попадания Юрия Кондракова сократили отставание до «минус 3». Однако почти тут же своим попаданием ответил Петров, и в оставшееся до сирены время киевлянам оставалось только не оплошать с линии штрафных после тактических фолов соперников. С этим они справились на «ура»…

Матч №2

ЗАПОРОЖЬЕ - КИЕВ-БАСКЕТ - 95:83 (29:12, 21:28, 24:28, 21:15)

«Запорожье»: Холтон (8 + 6 передач), Кондраков (7), Мироненко (6), Хилл (19 + 7 подборов + 2 блок-шота), Прессли (3) - старт; Трент (27 + 4 передачи), Шевченко (18 + 5 подборов + 3 перехвата), Буц (4), Титов (3), Овдеенко.

«Киев-Баскет»: Горобченко (2), Крик (14+ 6 подборов), Крутоус (22 + 2 блок-шота), Нванкво (4), Челован (5 + 5 подборов) - старт; : Горобченко (2), Крик (14+ 6 подборов), Крутоус (22 + 2 блок-шота), Нванкво (4), Челован (5 + 5 подборов) - старт; Луценко (26), Петров (7 + 7 подборов + 4 передачи), Латкович (2 + 6 передач), Носков (1), Сандул.

7 апреля. Запорожье. ДС «Юность». 1750 зрителей.

Проведя скрупулезную работу над ошибками по итогам первой встречи, во второй запорожане уже с первых секунд предложили оппонентам максимальные скорости, поддерживающиеся частой ротацией. Поначалу эта тактика сработала на все сто, поскольку киевляне, явно не ожидавшие подобной прыти соперников, практически ничего не попадали с игры . И лишь когда по итогам стартовой четверти перевес «Запорожья» составил 17 пунктов, гости предложили им крайне неприятные контрмеры.

Позаботившись о надежной нейтрализации Вячеслава Петрова - героя предыдущего поединка, хозяева площадки оставили без должного внимания Максима Луценко , и тот с завидной методичностью принялся закладывать в чужую корзину мяч за мячом. Соответственно, к большому перерыву столичная команда отыграла 10 очков, и интрига вернулась.

Но Малик Трент, восстановившийся после повреждения в первом матче, практически весь третий период возил оборону киевлян почти без проблем, и решающую четверть «Киев-Баскет» начал на повышенной ноте эмоционального звучания. Поэтому в ней, приблизившись к подопечным Валерия Плеханова почти вплотную, представители столицы на этих самых эмоциях допустили несколько потерь подряд, апогеем чего стал технический фол Павла Крутоуса.

А в ответ Трент, при должной поддержке Киндалла Хилла, обеспечил «Запорожью» рывок - 14:5, ставший решающим.

ХИМИК - ДНЕПР - 1-0

Матч №1

ХИМИК - ДНЕПР - 95:85 (20:17, 26:26, 22:16, 27:24)

«Химик» (Южный): Эдвин (24 + 11 подборов + 4 передачи), Рябчук (9), Войналович (1), Джонс (17), Антипов (2 + 8 подборов) - старт; Сидоров (20 + 4 передачи), Павлов (14 + 5 подборов), Марченко (8), Ковалев, Козак.

«Днепр»: Мишула (24 + 4 передачи), Вильховецкий (4), Шундель (11), Глебов (10 + 5 подборов + 5 передач), Тимофеенко (11 + 9 подборов) - старт; Сизов (7 + 5 подборов), Фесенко (11 + 10 подборов), Кожемякин (5), Кушниров (2).

6 апреля. Южный. ФСК «Олимп». 900 зрителей.

Поначалу в этом поединке весьма жаркую и даже откровенно скандальную развязку ничто не предвещало. Соперники дружно начали на повышенных скоростях, но «Химик» действовал объективно рациональнее и в такой игре , и в позиционном нападении, когда «Днепр» сбавил обороты и применил зонный метод защиты. Из-за шестиметровой линии южненцы попадали с хорошим процентом.

Наставник гостей Денис Журавлев попробовал внести перелом в игру с помощью частой ротации, однако она, по причине травм Павла Ревзина и Максима Закурдаева, была ограниченной. Поэтому, по сути, полностью оправдал себя лишь выход на паркет Кирилла Фесенко. Мощный центровой оформил своей команде превосходство под щитами, поэтому к большому перерыву от преимущества «Химика» почти ничего не осталось - 46:43.

Во время отдыха наставник южненцев Виталий Степановский нашел очередной и не менее действенный козырь в арсенале своих подопечных - индивидуальное мастерство Деона Эдвина. Плеймейкер бело-зеленых, образно говоря получив команду «фас», взялся терроризировать оборону с хваткой безжалостного бультерьера. Справиться с ним днепрянам не удавалось, но попадания Александра Мишулы и Станислава Тимофеенко оставляли их в игре . Однако в заключительной четверти, как показалось со стороны, арбитры не уловили момента, когда эмоциональные страсти перевалили за черту, и своими свистками довели противостояние до скандальной вспышки.

Следует уточнить, что эти самые свистки действительно неоднократно вызывали недоумение. Особенно когда Эдвин совершал очередные рейды под чужой щит. Практически каждый из них приводил к фолам, моментами - предельно сомнительным, и здесь нервы не выдержали не только у баскетболистов «Днепра», но и его, обычно сдержанного, главного тренера. В итоге Денис Журавлев после дисквалифицирующего фола, сбросив пиджак и сорвав галстук, был вынужден отправиться в раздевалку.

Чуть позже, заработав два технических, за ним отправился Мишула, а еще, исчерпав лимит персональных нарушений, площадку один за другим покинули Тимофеенко, Анатолий Шундель и Александр Сизов.