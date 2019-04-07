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2019-04-07
Серия А: "Рома" побеждает в Генуе (ВИДЕО)
"Рома" с минимальным счетом обыграла "Сампдорию" в матче 31-го тура чемпионата Италии.
Единственный гол забил полузащитник Даниэле Де Росси.
Даниэле Де Росси. Фото: gazzetta.it
"Рома" набрала 51 очко и поднялась на 6-е место в турнирной таблице.
"Сампдория" с 45 баллами расположилась на 9-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
31-й тур
"Сампдория" - "Рома" - 0:1 (0:0)
Гол: Де Росси, 75.
"Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру, Тонелли, Андерсен, Сапонара (Янкто, 58), Прат, Линетти (Габбьядини, 58), Виейра (Сау, 89), Квальярелла, Дефрель.
"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Карсдорп (Жуан Жезус, 51), Де Росси, Кристанте, Пеллегрини (Джеко, 66), Дзаньоло, Шик, Клайверт (Эль-Шаарави, 72).
Предупреждения: Сапонара, 38. Шик, 41. Коларов, 43. Габбьядини, 88.
Судья: Маццолени.
6 апреля. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
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