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Серия А: "Рома" побеждает в Генуе (ВИДЕО) "Рома" с минимальным счетом обыграла "Сампдорию" в матче 31-го тура чемпионата Италии. Единственный гол забил полузащитник Даниэле Де Росси. Даниэле Де Росси. Фото: gazzetta.it "Рома" набрала 51 очко и поднялась на 6-е место в турнирной таблице. "Сампдория" с 45 баллами расположилась на 9-й строчке. Чемпионат Италии Серия А 31-й тур "Сампдория" - "Рома" - 0:1 (0:0) Гол: Де Росси, 75. "Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру, Тонелли, Андерсен, Сапонара (Янкто, 58), Прат, Линетти (Габбьядини, 58), Виейра (Сау, 89), Квальярелла, Дефрель. "Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Карсдорп (Жуан Жезус, 51), Де Росси, Кристанте, Пеллегрини (Джеко, 66), Дзаньоло, Шик, Клайверт (Эль-Шаарави, 72). Предупреждения: Сапонара, 38. Шик, 41. Коларов, 43. Габбьядини, 88. Судья: Маццолени. 6 апреля. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

Спорт-Экспресс

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