Серия А: "Рома" побеждает в Генуе (ВИДЕО)  

"Рома" с минимальным счетом обыграла "Сампдорию" в матче 31-го тура чемпионата Италии.
 
Единственный гол забил полузащитник Даниэле Де Росси. 
Фото Серия А: "Рома" побеждает в Генуе (ВИДЕО)
Даниэле Де Росси. Фото: gazzetta.it
 
"Рома" набрала 51 очко и поднялась на 6-е место в турнирной таблице.
 
"Сампдория" с 45 баллами расположилась на 9-й строчке.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А 
 
31-й тур 
 
"Сампдория" - "Рома" - 0:1 (0:0)
 
Гол: Де Росси, 75. 
 
"Сампдория": Аудеро, Сала, Мурру, Тонелли, Андерсен, Сапонара (Янкто, 58), Прат, Линетти (Габбьядини, 58), Виейра (Сау, 89), Квальярелла, Дефрель.
 
"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Манолас, Карсдорп (Жуан Жезус, 51), Де Росси, Кристанте, Пеллегрини (Джеко, 66), Дзаньоло, Шик, Клайверт (Эль-Шаарави, 72).
 
Предупреждения: Сапонара, 38. Шик, 41. Коларов, 43. Габбьядини, 88. 
 
Судья: Маццолени.
 
6 апреля. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
 


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