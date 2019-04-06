Новостей.COM ⇒ Спорт

"Олимпик" - "Десна" - 0:2. 23 тур Олимпик - Десна - 0:2 (0:1) Голы: Фаворов, 21 (0:1). Старенький, 70 (0:2). «Олимпик» (Донецк): Халими, Цимбалюк, Снурницын, Гришко, Гай, Вантух, Политыло (Кравчук, 46), Ксенз, Валеев (Сондей, 71), Диэйе (Дегтярев, 53), Тейшейра. Фото: olimpik.com.ua «Десна» (Чернигов): Паст, Слинкин, Имереков, Гитченко, Фаворов, Старенький (Люлька, 86), Огиря, Богданов (Парцвания, 88), Картушов, Фаворов, Филиппов (Сергийчук, 82). Предупреждения: Диэйе, 26. Фаворов, 54. Гришко, 87. Фаворов, 89. 6 апреля. Киев . Стадион «Динамо» им. В. Лобановского. Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.