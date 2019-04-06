"Олимпик" - "Десна" - 0:2. 23 тур

Олимпик - Десна - 0:2 (0:1)
 
Голы: Фаворов, 21 (0:1). Старенький, 70 (0:2).
 
«Олимпик» (Донецк): Халими, Цимбалюк, Снурницын, Гришко, Гай, Вантух, Политыло (Кравчук, 46), Ксенз, Валеев (Сондей, 71), Диэйе (Дегтярев, 53), Тейшейра.
Фото "Олимпик" - "Десна" - 0:2. 23 тур
Фото: olimpik.com.ua
 
«Десна» (Чернигов): Паст, Слинкин, Имереков, Гитченко, Фаворов, Старенький (Люлька, 86), Огиря, Богданов (Парцвания, 88), Картушов, Фаворов, Филиппов (Сергийчук, 82).
 
Предупреждения: Диэйе, 26. Фаворов, 54. Гришко, 87. Фаворов, 89.
 
6 апреля. Киев. Стадион «Динамо» им. В. Лобановского.
 


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