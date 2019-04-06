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Серия А: "Аталанта" приближается к Лиге чемпионов (ВИДЕО) "Аталанта" обыграла "Болонью" в матче 30-го тура чемпионата Италии. Хозяева забили четыре мяча за первые 15 минут. Дубль сделал Йосип Иличич, также отличились Ханс Хатебур и Дуван Сапата. У гостей забил Риккардо Орсолини. Фото: gazzetta.it "Аталанта" набрала 51 очко и на данный момент занимает пятое место. От "Милана", идущего четвертым, команда отстает на одно очко. У "Болоньи" 27 очков и 18-е место. В следующем туре "Аталанта" на выезде сыграет с "Интером", а "Болонья" примет "Кьево". Чемпионат Италии Серия А 30-й тур "Аталанта" - "Болонья" - 4:1 (4:0) Голы: Иличич, 3 (1:0). Иличич, 5 (2:0). Хатебур, 9 (3:0). Сапата, 15 (4:0). Орсолини, 54 (4:1). "Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Гозенс, Манчини, Иличич (Барроу, 63), де Рон, Фройлер, Гомес (Пашалич, 46), Сапата. "Болонья": Скорупски, Гонсалес (Пас, 67), Калабрези, Лянко, Донса, Пульгар (Поли, 83), Надь, Крейчи, Сансоне (Валенсия, 64), Фальчинелли, Орсолини. Предупреждения: Гонсалес, 51. Сапата, 60. Калабрези, 86. Хатебур, 87. Валенсия, 87. Судья: Рокки. 4 апреля. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".

Спорт-Экспресс

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