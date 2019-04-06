Серия А: "Аталанта" приближается к Лиге чемпионов (ВИДЕО)  

"Аталанта" обыграла "Болонью" в матче 30-го тура чемпионата Италии.
 
Хозяева забили четыре мяча за первые 15 минут. Дубль сделал Йосип Иличич, также отличились Ханс Хатебур и Дуван Сапата. У гостей забил Риккардо Орсолини.
Фото Серия А: "Аталанта" приближается к Лиге чемпионов (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Аталанта" набрала 51 очко и на данный момент занимает пятое место.
 
От "Милана", идущего четвертым, команда отстает на одно очко. У "Болоньи" 27 очков и 18-е место.
 
В следующем туре "Аталанта" на выезде сыграет с "Интером", а "Болонья" примет "Кьево".
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
30-й тур
 
"Аталанта" - "Болонья" - 4:1 (4:0)
 
Голы: Иличич, 3 (1:0). Иличич, 5 (2:0). Хатебур, 9 (3:0). Сапата, 15 (4:0). Орсолини, 54 (4:1).
 
"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Гозенс, Манчини, Иличич (Барроу, 63), де Рон, Фройлер, Гомес (Пашалич, 46), Сапата.
 
"Болонья": Скорупски, Гонсалес (Пас, 67), Калабрези, Лянко, Донса, Пульгар (Поли, 83), Надь, Крейчи, Сансоне (Валенсия, 64), Фальчинелли, Орсолини.
 
Предупреждения: Гонсалес, 51. Сапата, 60. Калабрези, 86. Хатебур, 87. Валенсия, 87.
 
Судья: Рокки.
 
4 апреля. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"
Женская сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы по каратэЖенская сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы по каратэ
Лига 1: Домашнее фиаско "Монако"Лига 1: Домашнее фиаско "Монако"
Папа Римский ответил на сравнение Месси с Богом. ФутболПапа Римский ответил на сравнение Месси с Богом. Футбол
В матче лидеров чемпионата Голландии игрок "Аякса" в единоборстве едва не растрощил голову сопернику. ФутболВ матче лидеров чемпионата Голландии игрок "Аякса" в единоборстве едва не растрощил голову сопернику. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Серия А: Икарди вернулся - "Интер" победил (ВИДЕО)  Серия А: Икарди вернулся - "Интер" победил (ВИДЕО)  
"Днепр" открывает счет (ВИДЕО)  "Днепр" открывает счет (ВИДЕО)  
Серия А: "Наполи" уступил "Эмполи" (ВИДЕО)  Серия А: "Наполи" уступил "Эмполи" (ВИДЕО)  
Кубок Украины: Триумф "Урагана" (ВИДЕО)  Кубок Украины: Триумф "Урагана" (ВИДЕО)  
"Заря" - "Динамо" - 2:3. 23 тур (ВИДЕО)  "Заря" - "Динамо" - 2:3. 23 тур (ВИДЕО)  
Примера: Чудесное спасение "Барселоны" (ВИДЕО)  Примера: Чудесное спасение "Барселоны" (ВИДЕО)  
Серия А: "Ювентус" побеждает без Роналду (ВИДЕО)  Серия А: "Ювентус" побеждает без Роналду (ВИДЕО)  
Еще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . ФутболЕще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Серия А: Очередная осечка "Милана" (ВИДЕО)  Серия А: Очередная осечка "Милана" (ВИДЕО)  
"Карпаты" - "Ворскла" - 4:0: Еще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . Футбол"Карпаты" - "Ворскла" - 4:0: Еще одна Полтава Шведа. 23 тур (ВИДЕО)  . Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости