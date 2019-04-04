"Днепр" открывает счет (ВИДЕО)  

В первом матче финальной серии чемпион Украины «Донбасс» на своем льду в жесткой борьбе минимально уступил дебютанту - «Днепру».

ДОНБАСС - ДНЕПР - 0-1

Вторник. Дружковка. ЛА "Альтаир". "Донбасс" - "Днепр" - 1:2. Опасный момент у ворот гостей. Фото: hcdonbass.com

Матч №1

ДОНБАСС - ДНЕПР - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Бондаренко (Янишевский, Дунаев), 27:13 - 0:1. Захаров (мен. Никифоров), 46:46 - 1:1. Жвачкин (Шулешов, Ромащенко) - 1:2.

Вратари: Дьяченко - Петров.

2 апреля. Дружковка. ЛА «Альтаир».

К финальному противостоянию «Донбасс» и «Днепр» подошли в разных кондициях. В полуфинальном противостоянии с «Белым Барсом» чемпион Украины очень быстро довел свое превосходство. А вот подопечным Дмитрия Пидгурского для завоевания путевки в финал с «Кременчугом» пришлось отыграть все семь поединков, так что усталость могла сказаться. Позитивом для херсонцев мог бы быть разве что лучший игровой тонус, ведь от полуфинальных битв они еще не успели толком отойти и без проблем могли с ходу окунуться и в этот матч.

В первые минуты игровым преимуществом владел «Донбасс», но это еще и из-за того, что малый штраф у «Днепра» заработал Илья Декало, но Олег Петров свои владения отстоял. Вскоре уже и гости получили большинство. За задержку игрока клюшкой две штрафные минуты получил Дмитрий Игнатенко, но и гости ничего внятного из численного превосходства не получили.

До конца стартового периода на льду ничего интересного практически не было - огромное напряжение и ответственность за результат все же ощущались.

В дебюте второго периода Валентин Сирченко во второй раз оставил херсонцев в меньшинстве, но донетчане опять впереди играли без должной мысли. А ближе к экватору матча состоялась и первая заброшенная шайба. Из-за ворот Алексей Янишевский отпасовал Кириллу Бондаренко, а тот щелкнул из полузоны - 0:1.

Хозяева увеличили скорости и побежали вперед отыгрываться. Вскоре у «Днепра» был удален Никита Макарицкий, но Петров, как и до этого, в воротах был весьма надежен. На второй перерыв команды так и ушли, забросив на двоих лишь одну шайбу.

Заключительная двадцатиминутка началась с обоюдных атак, а потом удаление у «Донбасса» заработал Денис Мостовой. Но произошло непредвиденное. Играя в меньшинстве, подопечные Сергея Витера сумели счет сравнять. Евгений Никифоров, подхватив шайбу за воротами гостей, отпасовал ее на Виктора Захарова, которых точно бросил мимо опешившего Петрова - 1:1.

Пропустив, «Днепр» продолжал гнуть свою линию - предельно аккуратно играть сзади и искать шансы впереди. И свой момент херсонцы все же нашли. Андрей Жвачкин, подхватив шайбу у правого борта, проехал несколько метров вперед и точно выстрелил в дальнюю от Богдана Дьяченко девятку - 1:2.

«Донбасс» в самом конце матча предпринял отчаянные усилия для того, чтобы отыграться. Донетчане поменяли вратаря на шестого игрока, но забросить спасительную шайбу так и не сумели. «Днепр» выстоял и вышел в финальной серии вперед - 1:0.

Второй матч финального противостояния состоится сегодня, и опять он пройдет на льду «Альтаира» в Дружковке.

Дмитрий ПИДГУРСКИЙ, главный тренер «Днепра»:

- Матч получился очень тяжелым и был весьма вязким лед. Но наши ребята справились, хоть у них позади и была тяжелая серия с «Кременчугом». Наши хоккеисты молодцы. Они нашли в себе силы и эмоции для того, чтобы бороться с такой командой как «Донбасс».

Сергей ВИТЕР, главный тренер «Донбасса»:

- Если мы проиграли, значит, с нашей стороны качество было не на должном уровне. Причины? Мы вовремя не реализовали свои моменты и сбились на индивидуальную игру . И это несмотря на то, что просили ребят играть коллективно. Это финал, здесь нужно играть командой. Однако все же сбились на индивидуализм, поэтому нас и не хватило. Ну, ничего, теперь поговорим с ребятами и будем готовиться к дальнейшим сражениям.