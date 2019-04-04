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Серия А: "Наполи" уступил "Эмполи" (ВИДЕО) "Эмполи" выиграл у "Наполи" в матче 30-го тура чемпионата Италии. У победителей отличились Диегу Фариас и Джованни Ди Лоренцо. У гостей забил Петр Зелиньски. Фото: gazzetta.it "Эмполи" набрал 28 очков и занимает 17-е место. "Наполи" на втором месте - 63 очка. От лидирующего "Ювентуса" команда отстает на восемь очков. Чемпионат Италии Серия А 30-й тур "Эмполи" - "Наполи" - 2:1 (1:1) Голы: Фариас, 28 (1:0). Зелиньски, 44 (1:1). Ди Лоренцо, 52 (2:1). "Эмполи": Проведель, Сильвестре, Паяч (Антонелли, 90+2), Майетта, Весели, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич (Бриги, 41), Траоре, Фариас, Капуто. "Наполи": Мерет, Малькюи (Верди, 76), Мариу Руй, Кулибали, Луперто, Аллан, Зелиньски, Кальехон, Юнес (Руис, 58), Милик, Унас (Мертенс, 57). Предупреждения: Кулибали, 33. Милик, 47. Траоре, 50. Паяч, 60. Судья: Довери (Италия). 3 апреля. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".

Спорт-Экспресс

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