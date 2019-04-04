Серия А: "Наполи" уступил "Эмполи" (ВИДЕО)  

"Эмполи" выиграл у "Наполи" в матче 30-го тура чемпионата Италии.
 
У победителей отличились Диегу Фариас и Джованни Ди Лоренцо. У гостей забил Петр Зелиньски.
Фото Серия А: "Наполи" уступил "Эмполи" (ВИДЕО)
Фото: gazzetta.it
 
"Эмполи" набрал 28 очков и занимает 17-е место. "Наполи" на втором месте - 63 очка.
 
От лидирующего "Ювентуса" команда отстает на восемь очков.
 
Чемпионат Италии
 
Серия А
 
30-й тур
 
"Эмполи" - "Наполи" - 2:1 (1:1)
 
Голы: Фариас, 28 (1:0). Зелиньски, 44 (1:1). Ди Лоренцо, 52 (2:1).
 
"Эмполи": Проведель, Сильвестре, Паяч (Антонелли, 90+2), Майетта, Весели, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич (Бриги, 41), Траоре, Фариас, Капуто.
 
"Наполи": Мерет, Малькюи (Верди, 76), Мариу Руй, Кулибали, Луперто, Аллан, Зелиньски, Кальехон, Юнес (Руис, 58), Милик, Унас (Мертенс, 57).
 
Предупреждения: Кулибали, 33. Милик, 47. Траоре, 50. Паяч, 60.
 
Судья: Довери (Италия).
 
3 апреля. Эмполи. Стадион "Carlo Castellani".
 


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