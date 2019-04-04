"Динамо", проигрывая 2 мяча в меньшинстве, выиграло триллер у "Зари"

"Динамо, в меньшинстве проигрывая 2 мяча, выиграла триллер у Зари

"Динамо", проигрывая 2 мяча в меньшинстве, выиграло триллер у "Зари"
Динамо
Фото: фк динамо

В рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги в Запорожье луганская "Заря" принимала киевское "Динамо".

Матч завершился сверхволевой победой номинальных гостей 3:2.

Стоит отметить, что к 58-й минуте динамовцы проигрывали 2 мяча, пребывая на поле в численном меньшинстве – на 54-й минуте с поля был удален Тамаш Кадар.

Однако подопечные Александра Хацкевича проявили неимоверный характер и не только отыграли 2 мяча, но и сумели забить победный гол.

В чемпионате "Динамо" расположилось на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Шахтера" на 7 очков.

В свою очередь, луганчане занимают пятое место и ведут борьбу за попадание на следующий сезон в Лигу Европы.




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