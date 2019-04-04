"Динамо", проигрывая 2 мяча в меньшинстве, выиграло триллер у "Зари"
"Динамо, в меньшинстве проигрывая 2 мяча, выиграла триллер у Зари
В рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги в Запорожье луганская "Заря" принимала киевское "Динамо".
Матч завершился сверхволевой победой номинальных гостей 3:2.
Стоит отметить, что к 58-й минуте динамовцы проигрывали 2 мяча, пребывая на поле в численном меньшинстве – на 54-й минуте с поля был удален Тамаш Кадар.
Однако подопечные Александра Хацкевича проявили неимоверный характер и не только отыграли 2 мяча, но и сумели забить победный гол.
В свою очередь, луганчане занимают пятое место и ведут борьбу за попадание на следующий сезон в Лигу Европы.
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