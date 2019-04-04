"Заря" - "Динамо" - 2:3. 23 тур (ВИДЕО)  

Заря - Динамо - 2:3 (1:0)
 
Голы: Караваев, 32 (1:0). Белый, 55 (2:0). Буяльский, 58 (2:1). Цыганков, 64 (2:2). Цыганков, 82 - с пенальти (2:3).
Фото "Заря" - "Динамо" - 2:3. 23 тур (ВИДЕО)
Фото: fcdynamo.kiev.ua
 
«Заря» (Луганск): Махарадзе, Хомченовский, Белый, Литвин, Силас (Матеус Нортон, 60), Караваев, Чеберко, Казаков, Кабаев (Чечер, 71), Лунев, Будковский (Иванович, 77).
 
«Динамо» (Киев): Бойко, Кадар, Шабанов, Миколенко, Кендзера, Шапаренко (Гармаш, 46), Вербич, Цыганков, Шепелев, Буяльский (Сидорчук, 90), Русин (Сидклей, 46).
 
Предупреждения: Шапаренко, 39. Силас, 43. Будковский, 46. Кадар, 48. Кендзера, 56. Лунев, 56. Кабаев, 60. Белый, 63. Чечер, 82. Буяльский, 84. Вербич, 90.
 
Удаления: Кадар, 54. Белый, 69.
 
3 апреля. Запорожье. «Славутич-Арена».
 


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