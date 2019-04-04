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2019-04-04
"Львов" - "Мариуполь" - 2:3. 23 тур
Львов - Мариуполь - 2:3 (1:0)
Голы: Липе, 22 (1:0). Зубков, 55 - с пенальти (1:1). Борячук, 70 (1:2). Зубков, 77 (1:3). Приймак, 79 (2:3).
Фото: pfclviv.com
«Львов»: Бандура, Насонов, Парамонов, Борзенко, Адамюк, Мартан, Сабино (Приймак, 65), Виейра, Липе Велозо, Педро (Пернамбукано, 61), Бруно (Висенте, 76).
«Мариуполь»: Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Кирюханцев (Вакула, 67), Игнатенко, Федорчук, Зубков, Чурко (Путря, 88), Горбунов, Сикан (Борячук, 59).
Предупреждения: Липе, 14. Игнатенко, 21. Мартан, 36. Гальчук, 90.
Удаление: Мартан, 54.
Судьи: Балакин (Киев), Маланчук (Черновцы), Нижник (Винница).
3 апреля. Львов. «Украина».
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