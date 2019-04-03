Примера: Чудесное спасение "Барселоны" (ВИДЕО)  

Несколько дней назад, перед домашней встречей с "Эспаньолом" (2:0), Эрнесто Вальверде сказал, что впереди у его команды - определяющая неделя, которая может решить судьбу чемпионства. Три непростых матча подряд - каталонское дерби, выезд к "Вильярреалу" и прием "Атлетико" на "Камп Ноу".
Первый шаг был успешным - "попугаи" сопротивлялись до 71-й минуты, пока слово не взял Месси. Второй предстояло сделать уже через три дня - и в преддверии матча с "матрасниками" Вальверде, приехав на "Эстадио де ла Серамика", оставил аргентинского лидера в запасе.
Ротация
Впрочем, не только его. Пике, Ракитич и Видаль висели на карточках перед встречей с "атлетами", поэтому каталонский защитник и хорватский хавбек в основной состав не попали. Чилиец, наоборот, вышел в старте - как и Юмтити с Малкомом и Коутинью.
2:0 за четверть часа
За стартовые 10 минут мог отличиться Суарес и дважды – хозяева (усилиями Иборры и Чуквуэзе), но именно бразильская парочка сине-гранатовых в итоге организовала первый гол в матче: Роберто проникающим пасом отправил Малкома в забег по правому флангу, тот нашел передачей в штрафной Коутинью, и Филиппе не промахнулся мимо пустых ворот.
Уже через несколько минут автор голевой передачи забил сам – Видаль хорошо навесил на дальний угол площади ворот, и Малком точным кивком удвоил преимущество каталонцев. На 16-й минуте на табло зажглось 2:0 в пользу гостей – и за хозяев стало тревожно.
Возврат
Рано. "Вильярреал", занимающий 17-е место в таблице и балансирующий на грани зоны вылета, и не думал выбрасывать полотенце на ринг – особенно 19-летний нигериец Чуквуэзе. Полузащитник повторил мини-подвиг Малкома – только сначала забил сам, а затем ассистировал парнеру, Токо Экамби.
И если первый ответный гол хозяев получился трудовым – Чуквуэзе пробил тер Штегена со второй попытки, – то второй вышел одновременно курьезным и блестящим: камерунский нападающий забил с острого угла, смутив немецкого голкипера, который дернулся прерывать передачу, а в итоге отправился доставать мяч из сетки.
Мощь "Вильярреала"
В течение следующего получаса "Барса" пыталась вернуть утраченное преимущество, а "подводники" ловили гостей на контратаках. Последнее получалось лучше - и каталонцам не помог даже выход на поле Месси: к 80-й минуте, после точных ударов Иборры и Бакки, "Вильярреал" повел 4:2.
Мощь хозяев, недавно оставивших "Зенит" без 1/4 финала Лиги Европы, была поразительна - казалось, сине-гранатовым не избежать третьего поражения в чемпионате.
Сумасшествие
Это только казалось. Когда у тебя в составе есть Месси - в любой момент жди чуда. Когда Лео играет против тебя - будь готов упустить птицу удачи в любой момент. На 90-й минуте в ворота "подводников" был назначен штрафной, который, как известно, у аргентинца опаснее, чем пенальти - и он не подвел свою команду. Мяч рикошетом от дальней штанги влетел в ворота Асенхо, а "Барса" полетела забивать четвертый.
Невероятно, но на последних секундах ей это удалось - мяч заметался по штрафной, лег на ногу Суаресу, и тот умудрился через несколько пар ног попасть в самый угол. Финальный свисток зажег на табло сумасшедший счет 4:4.
Да, "Барса" потеряла два очка, но такие ничьи, порой, дарят больше эмоций и сил, чем любая крупная (и не очень) победа. Так что каталонцы стали еще на шаг ближе к чемпионству. На шаг – и один штрафной Месси.
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