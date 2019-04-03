Примера: Чудесное спасение "Барселоны" (ВИДЕО)  

Чемпионат Испании

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30-й тур

"Вильярреал" - "Барселона" - 4:4 (1:2)

Луис Суарес. Фото: fcbarcelona.com

Голы: Коутинью, 12 (0:1). Малком, 16 (0:2). Чиквуэзе, 23 (1:2). Токо-Экамби, 50 (2:2). Иборра, 62 (3:2). Бакка, 80 (4:2). Месси, 90 (4:3). Суарес, 90+3 (4:4).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Альваро Гонсалес, Виктор Руис, Фунес Мори, Марио Гаспар, Касорла, Морланес (Касерес, 63), Иборра, Чиквуэзе (Бонера, 87), Педраса, Токо-Экамби (Бакка, 74).

"Барселона": тер Штеген, Сержи Роберто, Юмтити, Лангле, Жорди Альба, Видаль, Бускетс (Ракитич, 73), Артур (Аленья, 73), Малком, Суарес, Коутинью (Месси, 61).

Предупреждения: Альваро Гонсалес, 36. Бускетс, 39. Лангле, 42. Фунес Мори, 45+2. Видаль, 77. Аленья, 83. Месси, 84. Сержи Роберто, 85. Суарес, 90+1. Касерес, 90+1.

Удаление: Альваро Гонсалес, 86.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

2 апреля. Вильярреал. Стадион "Керамика".

Определяющая неделя

Несколько дней назад, перед домашней встречей с "Эспаньолом" (2:0), Эрнесто Вальверде сказал, что впереди у его команды - определяющая неделя, которая может решить судьбу чемпионства. Три непростых матча подряд - каталонское дерби, выезд к "Вильярреалу" и прием "Атлетико" на "Камп Ноу".

Первый шаг был успешным - "попугаи" сопротивлялись до 71-й минуты, пока слово не взял Месси. Второй предстояло сделать уже через три дня - и в преддверии матча с "матрасниками" Вальверде, приехав на "Эстадио де ла Серамика", оставил аргентинского лидера в запасе.

Ротация

Впрочем, не только его. Пике, Ракитич и Видаль висели на карточках перед встречей с "атлетами", поэтому каталонский защитник и хорватский хавбек в основной состав не попали. Чилиец, наоборот, вышел в старте - как и Юмтити с Малкомом и Коутинью.