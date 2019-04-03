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2019-04-03
Серия А: Очередная осечка "Милана" (ВИДЕО)
"Милан" сыграл вничью с "Удинезе" в матче 30-го тура чемпионата Италии.
На 44-й минуте хозяев вывел вперед Кшиштоф Пентек. Кевин Лазанья на 65-й минуте сравнял результат. Хозяева в первом тайме из-за травм потеряли Джанлуиджи Доннарумму и Лукаса Пакету.
Фото: gazzetta.it
"Милан" набрал 52 очка и занимает четвертое место.
У "Удинезе" 29 очков и 15-я позиция. В следующем туре "Милан" на выезде сыграет с "Ювентусом", а "Удинезе" примет "Эмполи".
Чемпионат Италии
Серия А
30-й тур
"Милан" - "Удинезе" - 1:1 (1:0)
Голы: Пентек, 44 (1:0). Лазанья, 64 (1:1).
"Милан": Дж.Доннарумма (Рейна, 12), Абате (Калабрия, 68), Музаккьо, Романьоли, Билья, Лаксальт, Бакайоко, Лукас Пакета (Самуэль Кастильехо, 41), Хакан Чалханоглу, Кутроне, Пентек.
"Удинезе": Муссо, Зегелар, Де Майо, Самир (Уилмот, 46), тер Авест (Окака Чука, 55), Опоку, Бехрами (Мандрагора, 76), Фофана, де Пауль, Пуссетто, Лазанья.
Судья: Банти.
2 апреля. Милан. Стадион "Giuseppe Meazza".
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