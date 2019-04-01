Лига чемпионов: Последнее слово за талантом

1/8 финала

Ответные матчи

ВИВЕ Польша - МОТОР - 34:29 (17:12).

Суббота. Кельце. "Хала MOSiR". "Виве" - "Мотор" - 34:29. В атаке Борис ПУХОВСКИЙ. Фото: facebook.com

«Виве» (Кельце): Цупара (1), Ивич; Яхлевски (2), Кулеш (6), Королек (4), Циндрич (3), Янц (4), Морыто (3), А.Дуйшебаев (6), Мамич (1), Агинагальде (1), Юркевич (2), Фернандес (2), Бис.

«Мотор» (Запорожье): Комок, Киреев, Терехов; Сорока, Пуховский (2), Бабичев (4), Малашинскас (5), Донцов (4), Кубатко (1), Кус, Денисов (3), Дорощук (2), Козакевич (7), Пешевски, Шинкель (1), Касай.

Семиметровые: 6 (3) - 6 (4).

Штрафное время: 4 - 8.

Судьи: Какадор, Николау (оба - Португалия).

30 марта. Кельце. «Хала MOSiR». 3900 зрителей.

Первый матч - 33:33.

Для «Мотора» победа или ничья (с большим количеством забитых мячей, чем было у соперников неделю назад в запорожской «Юности»), в отчетном матче означала шаг в историю. Чемпион Украины дважды доходил до 1/8 финала ЛЧ (2013/14, 2015/16).

Но пробиться дальше ему не удавалось никогда. В то же время для «Виве Кельце», имеющего в своем послужном списке даже победу в главном клубном турнире Старого Света (2015/16), выход в четвертьфинал не должен был стать чем-то из ряда вон выходящим. Впрочем, это если не учитывать финансовые проблемы, с которыми столкнулся клуб в межсезонье и кадровые потери, которые он понес уже по ходу сезона - в лице Даниэля Дуйшебаева, Михала Юрецки и Кшиштофа Лиевски.

Правда, и у запорожского клуба с лазаретом дела обстояли не лучше. После того, как перед домашним матчем с «Виве Кельце» официально объявил о завершении карьеры, так и не сумев справиться с последствиями травмы, Сергей Шельменко, в ростере «Мотора» оставалось два правых полусредних Владислав Донцов и Павел Пачковски, кстати арендованный у «Виве Кельце», плюс способный сыграть на этой позиции праворукий Евгений Буйненко. Но последний сломал палец и в отчетном матче оказался для своей команды не помощник. Пачковски, третий бомбардир «Мотора» в ЛЧ (56 мячей) после Бориса Пуховского (85) и Айденаса Малашинскаса (66), еще хуже - порвал на тренировке крестообразные связки колена. Так что пришлось Николаю Степанцу выпускать в стартовом составе в Кельце менее опытного Донцова.

Тем временем задняя линия хозяев усиленно терроризировала защиту «Мотора». И остановить ее не удавалось ни с помощью защиты 6-0, ни по средствам 5-1 с выдвинутым вперед Игорем Сорокой. С первых минут матча инициативу взяла в свои руки белорусско-хорватская связка чемпиона Польши - Владислав Кулеш и Лука Циндрич. Потом подключился еще и старший сын главного тренера «Виве Кельце» Алекс Дуйшебаев - 5:2, 10:6.

«Мотор», нужно отдать ему должное, не сдавался. Дважды в первом тайме ему удавалось приблизиться к сопернику на расстояние одного мяча (на 10-й минуте 5:4, на 24-й - 13:12). Но перед перерывом хозяева площадки выдали серию из четырех безответных голов (17:12), причем, один из них влетел в пустые ворота «Мотора», когда тот разыгрывал дополнительного полевого, от голкипера «Виве Кельце» Владимира Цупары. Всего таких голов было четыре. А за пару минут до этого сербский легионер польского клуба стал героем другого эпизода, когда «съел» семиметровый Айденаса Малашинскаса.

Испании . Правда, если брать статистику по пенальти за всю игру , то тут как раз преимущество на стороне «Мотора». Всего за матч было назначено по шесть семириков в каждую сторону. Цупара отразил два, помимо вышеупомянутого от Айденаса, также один от Козакевича. Вратари запорожского клуба записали на свой счет три сейва. Справедливости ради заметим, что Комку в случае с Блажем Янцем помогла штанга, а вот Киреев с Аркадиушем Морыто и Юленом Агинагальде справился сам, причем, отметился даже двойным сейвом, обескуражив опытного представителя

В начале второго тайма моторовцы выдали отрезок 5:2, причем четыре из пяти мячей записал на свой счет Артем Козакевич, заменивший на правом краю Юрия Кубатко. Чемпион Украины вновь приблизился к подопечным Таланта Дуйшебаева (19:17). Но это их только раззадорило и они опять взвинтили темп, увеличив свое преимущество на 43-й минуте до 26:20 и это несмотря на потерю Циндрича. Последний получил повреждение в одном из игровых эпизодов и его решили поберечь.

После тайм-аута Николая Степанца гандболистам запорожского клуба удалось немного притормозить соперников (26:23). Они еще несколько раз подбирались к ним на расстояние трех мячей, последний раз на 52-й минуте после гола Донцова (29:26). Но за ним последовало удаление, уже четвертое для «Мотора» в отчетном матче против двух - у чемпиона Польши . Фактически в этот момент судьба путевки в четвертьфинал уже была решена.

«Мотор» завершает свой шестой сезон в общем и первый в группе сильнейших в Лиге чемпионов в Топ-16, что, в принципе, сложно было себе представить после неудачного старта группового этапа в виде четырех поражений. После смены на тренерском мостике в начале октября, когда на место поляка Патрика Ромбела вернулся Николай Степанец, команда не проиграла ни одного матча дома, одержала пять побед, включая одну на выезде - у «Нанта» и досрочно оформила выход в 1/8. При этом игроки запорожского клуба никогда раньше так часто не попадали в символическую сборную туров, подборку авторов лучших голов и сейвов. Иными словами, начали за упокой, закончили за здравие, а именно таковым, на наш взгляд, с учетом всего вышесказанного следует расценивать попадание «Мотора» в 16 сильнейших клубов Европы.

Талант ДУЙШЕБАЕВ, главный тренер «Виве Кельце»:

- «Мотор» заметно прибавил за последние пару сезонов. То, что нас считали фаворитами в противостоянии с ним, создавало дополнительное напряжение. Спасибо моим игрокам, они выстояли 120 минут против очень сильного соперника, который сражался до последнего.

Николай СТЕПАНЕЦ, главный тренер «Мотора»:

- С самого начала матча мы оказались в роли догоняющих. Дабы отыграться, пробовали действовать по схеме семь против шести во втором тайме. Но уровень игры соперника не позволил нам добиться желаемого результата. Невозможно выиграть, когда допускаешь столько ошибок, нам также не хватало Павла Пачковски. «Виве Кельце» сегодня был сильнее, плюс удача была на его стороне.

Анна САВЧИК, Спорт-Экспресс в Украине

Веспрем - Спортинг - 35:29 (первый матч - 30:28). Пик - Висла - 23:16 (22:20). Вардар - Загреб - 32:30 (27:18). Нант - Рейн-Неккар - 30:27 (32:34). Фленсбург - Мешков - 30:20 (30:28).

1/4 финала, 27/28 апреля и 4/5 мая: Виве - ПСЖ, Нант - Барселона, Фленсбург - Веспрем, Вардар - Пик.