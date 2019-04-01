Кличко проведет первый бой после возвращения на НСК Олимпийский 25 мая, - СМИ
Гонорар Владимира составит 120 млн долл. за 3 поединка.
Стриминговая платформа DAZN в ходе заключительного раунда трехмесячных переговоров убедила экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко вернуться в ринг, сообщает sportarena.com.
Украинец проведет три боя, которые позволят ему заработать 120 млн долл., отмечает издание. Предыдущее предложение увеличено на 40 млн.
Отметим, что в итоговом варианте контракта не прописаны фамилии соперников, только трактовка: "Самые значимые бои, которые будут наиболее привлекательны с точки зрения востребованности на рынке", уточняет издание.
Первый бой должен состояться в Киеве на НСК "Олимпийский" и будет одним из главных ивентов в рамках празднования Дня Киева.
Добавим, что свой последний поединок в Украине Владимир провел 5 декабря 1998 года, когда в столичном "Дворце спорта" неожиданно уступил техническим нокаутом американцу Россу Пьюрити (это было первое поражение в профессиональной боксерской карьере Кличко-младшего).
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