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2019-03-31
Бундеслига: "Шальке" побеждает в гостях
"Шальке" с минимальным счетом обыграл "Ганновер" в матче 27-го тура чемпионата Германии.
Единственный гол забил хавбек Суат Сердар.
Фото: bild.de
"Шальке" набрал 26 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице.
"Ганновер" с 14 баллами располагается на последней строчке.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
27-й тур
"Ганновер-96" - "Шальке-04" - 0:1 (0:1)
Гол: Сердар, 39.
"Ганновер-96": Эссер, Альборнос (Фелипе, 61), Зорг (Муслия, 46), Виммер, Антон, Швеглер, Мюллер, Бакалорц, Харагути, Майна (Асано, 75), Вейдандт.
"Шальке-04": Нюбель, Брума, Настасич, Сане, Руди (Кутуджу, 71), Очипка, Стамбули, Маскарель, Сердар (Бужеллаб, 79), Ут, Эмболо (Коноплянка, 90).
Предупреждения: Брума, 20. Вейдандт, 90+3.
Судья: Яблонски.
31 марта. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".
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