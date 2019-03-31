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Бундеслига: "Шальке" побеждает в гостях "Шальке" с минимальным счетом обыграл "Ганновер" в матче 27-го тура чемпионата Германии. Единственный гол забил хавбек Суат Сердар. Фото: bild.de "Шальке" набрал 26 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. "Ганновер" с 14 баллами располагается на последней строчке. Чемпионат Германии Бундеслига 1 27-й тур "Ганновер-96" - "Шальке-04" - 0:1 (0:1) Гол: Сердар, 39. "Ганновер-96": Эссер, Альборнос (Фелипе, 61), Зорг (Муслия, 46), Виммер, Антон, Швеглер, Мюллер, Бакалорц, Харагути, Майна (Асано, 75), Вейдандт. "Шальке-04": Нюбель, Брума, Настасич, Сане, Руди (Кутуджу, 71), Очипка, Стамбули, Маскарель, Сердар (Бужеллаб, 79), Ут, Эмболо (Коноплянка, 90). Предупреждения: Брума, 20. Вейдандт, 90+3. Судья: Яблонски. 31 марта. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".

Спорт-Экспресс

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