Бундеслига: "Шальке" побеждает в гостях

"Шальке" с минимальным счетом обыграл "Ганновер" в матче 27-го тура чемпионата Германии.
 
Единственный гол забил хавбек Суат Сердар. 
Фото Бундеслига: "Шальке" побеждает в гостях
Фото: bild.de
 
"Шальке" набрал 26 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице.
 
"Ганновер" с 14 баллами располагается на последней строчке. 
 
Чемпионат Германии
 
Бундеслига 1 
 
27-й тур 
 
"Ганновер-96" - "Шальке-04" - 0:1 (0:1)
 
Гол: Сердар, 39. 
 
"Ганновер-96": Эссер, Альборнос (Фелипе, 61), Зорг (Муслия, 46), Виммер, Антон, Швеглер, Мюллер, Бакалорц, Харагути, Майна (Асано, 75), Вейдандт.
 
"Шальке-04": Нюбель, Брума, Настасич, Сане, Руди (Кутуджу, 71), Очипка, Стамбули, Маскарель, Сердар (Бужеллаб, 79), Ут, Эмболо (Коноплянка, 90).
 
Предупреждения: Брума, 20. Вейдандт, 90+3. 
 
Судья: Яблонски.
 
31 марта. Ганновер. Стадион "HDI-Arena (AWD-Arena)".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Футзалистка сборной Украины призналась почти в абсолютной лесбийности участниц европейских команд. ФутболФутзалистка сборной Украины призналась почти в абсолютной лесбийности участниц европейских команд. Футбол
Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"
Суперлига: Феерический взлет "Запорожья" (ВИДЕО)  Суперлига: Феерический взлет "Запорожья" (ВИДЕО)  
"Ворскла" уволила главного тренера"Ворскла" уволила главного тренера
МОК включил редкий вид "спорта" в программу Олимпийских игр, - СМИМОК включил редкий вид "спорта" в программу Олимпийских игр, - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Серия А: "Наполи" в гостях разгромил "Рому" (ВИДЕО)  Серия А: "Наполи" в гостях разгромил "Рому" (ВИДЕО)  
Примера: "Леганес" в гостях обыграл "Хетафе"Примера: "Леганес" в гостях обыграл "Хетафе"
Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"Бундеслига: "Боруссия" снова опережает "Баварию"
Примера: "Вальядолид" в гостях обыграл "Эйбар"Примера: "Вальядолид" в гостях обыграл "Эйбар"
Бундеслига: "Айнтрахт" приближается к Лиге чемпионовБундеслига: "Айнтрахт" приближается к Лиге чемпионов
Бундеслига: "Боруссия" дома обыграла "Штутгарт"Бундеслига: "Боруссия" дома обыграла "Штутгарт"
Бундеслига: "Бавария" эффектно вышла на первое местоБундеслига: "Бавария" эффектно вышла на первое место
Бундеслига: Сенсационное поражение лидераБундеслига: Сенсационное поражение лидера
Бундеслига: "Вольфсбург" и "Майнц" разгромили соперниковБундеслига: "Вольфсбург" и "Майнц" разгромили соперников
Лига 1: Мбаппе забивает - "ПСЖ" побеждаетЛига 1: Мбаппе забивает - "ПСЖ" побеждает
Последние новости
Подгружаем последние новости