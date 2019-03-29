Елена СТАРИКОВА: "Выходишь на старт как с обложки журнала"

О самом весомом достижении в карьере и многом другом новоиспеченная вице-чемпионка мира рассказала в интервью «СЭ».
 
Минувший сезон выдался самым успешным в карьере 22-летней львовянки Елены Стариковой.
Фото Елена СТАРИКОВА: "Выходишь на старт как с обложки журнала"
Елена Старикова. Фото: из архива "СЭ"
 
Две медали на чемпионате Европы в Глазго, пять - на этапах Кубка мира с победой в зачете спринта в придачу и, наконец, серебро польского Прушкува, которое стало для Украины первой наградой чемпионата мира за последние 11(!) лет с Манчестера-2008.
 
На вторую ступеньку пьедестала почета главного старта сезона Елена Старикова поднялась в гите на 500 м - дисциплине, где борьба идет в первую очередь с секундомером. Но тренер спортсменки Евгений Болибрух уверен, что это только ступенька к успехам в более сложных дисциплинах - спринте и кейрине. Дело - за опытом!
 
МОИ МЕДАЛИ ОХРАНЯЕТ ДАРТ ВЕЙДЕР
 
- Елена, вы родились и свои первые шаги в велоспорте делали в Харькове, а тренируетесь во Львове. Как произошла смена спортивной прописки?
 
- За Львов я выступаю второй год, но тренируюсь там гораздо дольше. Поскольку в этом городе находится единственный деревянный трек в Украине. Все близко и удобно. Еще одной из причин моего переезда во Львов стало начало сотрудничества с Евгением Болибрухом. Я считаю, что мне крупно повезло встретить такого талантливого тренера, который сам в недавнем прошлом был спортсменом.
 
- Что вы знали о велоспорте, когда ваш нынешний тренер дважды выигрывал Кубок мира мира в гите?
 
- Еще будучи маленькой девочкой, я слышала, что есть такой сильный спортсмен Евгений Болибрух. Но, конечно, даже подумать не могла, что однажды он станет моим тренером. (Улыбается). У него есть лидерские качества, он умеет организовывать тренировочный процесс, все четко объясняет, может и поругать, когда заслуживаешь. Но если он злится, то это всегда по делу.
 
- А медали ваши, в том числе и серебро чемпионата мира, где хранятся - во Львове или в Харькове?
 
- Во Львове - на картонной копии Дарта Вейдера.
 
- Про полочки для трофеев я слышала, про медальницу - тоже (на ней хранит свои награды олимпийский чемпион Александр Абраменко), но чтобы Дарт Вейдер?
 
- (Улыбается). Прятать медали в ящик не хотелось, крючки вбивать в стену тоже как-то диковато. Поэтому я и решила доверить их своему любимому персонажу из фильма «Звездные войны».
 
- Значит, перед нами поклонница космической саги о джедаях?
 
- Можно и так сказать.
 
- Выходя на старт в Прушкуве, вы знали, что медалей чемпионата мира у украинской сборной не было уже одиннадцать лет!?
 
- Честно признаться, не знала. А когда прочитала об этом факте в новости о моем успехе на официальной странице НОК Украины в Facebook, даже не поверила. Но не могу сказать, что это как-то отразилось на восприятии моего достижения.
 
Я отдаю себе отчет в том, что гит - это не олимпийский вид, а второе место - не первое. Серебро, как говорит мой тренер - это просто утешительный приз. Впереди у нас еще много работы.
 
СУДОРОЖНО ВСМАТРИВАЛАСЬ В СЕКУНДЫ
 
- Вы завоевали право выступать сразу в трех видах программы чемпионата мира в Прушкуве. Было ли изначально понимание того, что именно в гите у вас больше всего шансов побороться за медаль?
 
- В этом сезоне медали в гите разыгрывались только на одном этапе Кубка мира в Берлине. И мне удалось там победить, да еще и с личным рекордом 33,210. Поэтому я не то, чтобы надеялась на пьедестал в этом виде, но понимала, что у меня есть потенциал, чтобы за него побороться.
 
- Четвертое место в квалификации прибавило уверенности перед финалом или вы ожидали большего?
 
- Четвертое место добавило волнения. Польский трек не самый скоростной в мире. Я не понимала, какой результат могу там показать, но все же мне казалось, что он должен был быть лучше, чем 33,674. Хотя у меня и раньше бывало такое, что утром я показывала время чуть слабее, а вечером собиралась.
 
- Сколько часов было между квалификацией и финалом и как их провели?
 
- Перерыв был довольно большой, четыре часа. Я поехала домой, покупалась, покушала и поспала. Есть у меня такая фишка, для перезагрузки организма нужно подремать минут пятнадцать - и все, я как огурчик. В общем, было достаточно времени, чтобы восстановиться.
 
- Восстановиться физически, а морально? С какими мыслями выходили на старт в финале?
 
- Перед стартом я очень сильно переживала, было четкое осознание того: что я либо с медалью, либо ни с чем.
 
- Для зрителей гит пролетает как одно мгновение, но для вас наверняка все иначе. Не могли бы вы объяснить за счет чего вам удалось сбросить три десятых в финале?
 
- У меня есть потенциал на разгоне. Многие соперницы стартуют лучше меня, я отыгрываю все на второй половине. В общем, нужно работать над стартом, когда прибавлю в этом компоненте, смогу быть сильнее остальных. Я обрадовалась, когда финишировав в финале, увидела, что мое время уже лучше, чем в квалификации - 33,307. Утром первые три спортсменки проехали очень близко друг к другу. А у меня был результат похуже.
 
- После вашего выступления, оставалось проехать еще трем участницам, насколько сложно было ждать окончательных результатов?
 
- Я ехала к станку закатываться с одной стороны, переполняемая положительными эмоциями, а с другой - тревогой. Я не понимала, как соперницы проедут. Потом судорожно всматривалась в их секунды, очень хотелось, чтобы мой результат остался первым. После окончания соревнований были смешанные чувства. С одной стороны, я была счастлива, что у меня серебро, с другой, расстроена, что не первое место.
 
СЮРПЛЯС - ЭТО ЦЕЛОЕ ИСКУССТВО
 
- Болельщики безусловно с интересом следили и за вашим выступлением в спринте на мировом форуме в Прушкуве. Все-таки именно этот вид принес вам Кубок мира по итогам сезона-2018/19. Расскажите, как развивались события в вашем четвертьфинальном противостоянии с австралийкой Стефани Мортон? Вы проиграли будущей вице-чемпионке мира физически или все-таки тактически?
 
- С точки зрения тактики все было сделано правильно, скорее дело в физике. Мне пока не хватает буквально десятки, чтобы соперничать с лидерами, в частности с Мортон. Чтобы я не сделала головой, она меня обгоняет. В спринте многое решает квалификация, если бы я проехала ее чуть быстрее, то дальше мне было бы легче.
 
А так уже в четвертьфинале я попала под самую сильную спортсменку. Я сделала, все что могла, на какие-то доли секунды даже подумала, что у меня получится, но австралийка меня все равно опередила. Как бы то ни было, я получила на этих соревнованиях драгоценный опыт и обязательно использую его в будущем.
 
- Насколько важно знать особенности езды соперниц или же спринт - это всегда экспромт?
 
- Конечно, знать важно и нужно. Кто-то может лучше разогнать, кто-то лучше доехать, некоторых спортсменок нельзя выпускать на первый круг. Иначе потом ты просто не успеваешь их обогнать. Необходимо к каждому противнику подбирать тактику, но ничего нельзя спланировать заранее. Все равно приходится действовать по ситуации. Может случиться, что угодно и нужно сразу принимать решение, которое приведет к победе.
 
- В велотреке есть одно явление, знакомое даже тем, кто не сведущ в его тонкостях, это сюрпляс. Вы рады, что не застали те времена, когда гонщики могли по полчаса топтаться на месте или же вам было бы интересно попробовать себя в этом?
 
- Мне интересен сюрпляс, не на двадцать минут, конечно, а в рамках существующих правил. Я владею этим навыком и даже демонстрировала его на соревнованиях более низкого класса. Но мне, можно сказать, сюрпляс не выгоден, потому что я могу проехать на первую позицию, с нее подергать соперницу и таким образом добиться желаемого результата. Пробовать сюрпляс на чемпионате мира было слишком рискованно. Ты и так волнуешься, можно где-то не так стать, дернуться, упасть. Не хочется, чтобы все это произошло на глазах у стольких зрителей.
 
Хотя сюрпляс - это зрелищно и интересно. Люди, которые разбираются в велоспорте, видя сюрпляс, сразу начинают аплодировать, потому что он показывает тактику и уровень владения велосипедом. Это только со стороны кажется, что стоять в сюрплясе легко, на самом деле мышцы могут заболеть и ты расходуешь много энергии, кстати, может еще и поэтому ввели временное ограничение.
 
- Есть один вид программы, в котором вам пока не удавалось завоевывать медали на крупных стартах - это кейрин. Любовь Басова, выигравшая европейское золото в этой дисциплине, рассказывала, что долго не могла понять, как ее ездить. Получается это вопрос опыта и практики или все-таки есть качества, без которых можно добиться успеха в спринте и гите, но нельзя в кейрине?
 
- В спринте твоя победа больше зависит от чистой скорости. Чем ты выше квалифицировался, тем слабее у тебя будут соперники на следующих стадиях, соответственно тем больше шансов дойти до финала. А в кейрине побеждает тот, кто грамотно распределяет силы, знает конкурентов и умеет молниеносно принимать решения, выбирать выгодную позицию, следить за другими участниками, это очень важно. В кейрине человек может просто отсидеться на колесе у более сильного гонщика и потом его еще и объехать, хотя в спринте он даже не пройдет квалификацию. Кейрин как лотерея, это самый интересный и зрелищный вид в велоспорте. Я надеюсь и его тоже освоить со временем.
 
- Гит, в котором вы стали вице-чемпионкой мира, к сожалению, не входит в олимпийскую программу. Вы уже определились с прицелом на какие виды будет строиться ваша подготовка к отбору на Игры в Токио-2020?
 
- Если завоевываешь олимпийскую лицензию в командном спринте, то автоматически получаешь право стартовать и в спринте индивидуальном, и в кейрине. Но если что-то случится с твоей напарницей, даже не знаю, можно ли будет в таком случае поехать на Олимпиаду. Поэтому дабы быть уверенной на все сто процентов в своем участии, я в первую очередь сконцентрируюсь на индивидуальном виде.
 
Я ПРОСТО НЕ ЛЮБЛЮ ХОДИТЬ ПЕШКОМ
 
- Как из детского увлечения езда на велосипеде переросла в профессиональное занятие?
 
- В секцию велоспорта меня привела мама, когда мне было тринадцать лет. Поначалу, я как и все дети, пробовала себя в разных дисциплинах. Ездила и на шоссе, и на байке в лесу выступала, но дождь и слякоть - это точно не мое. Мне больше по душе был именно трек. Потому что это элитный чистый вид спорта, ты выходишь на старт, велосипед под тобой сверкает, сам ты как с обложки журнала.
 
- Когда начали возвращаться с тренировок с синяками и ссадинами, а без этого наверняка не обходилось, мама не пожалела, что отдала дочку на велоспорт?
 
- Я приходила домой с ссадинами и синяками еще до велоспорта, потому что была очень активным ребенком. Девочка в платьице с коленками в зеленке - в моем случае это было привычное зрелище.
 
- Говорят, спринтерами не становятся, а рождаются. Согласны?
 
- Спринтером нужно родиться - это правда! У тебя либо есть мышечные волокна, необходимые для спринта, либо нет - это дается природой. Так что мне крупно повезло, что она наделила меня таким даром и более того, что я с ним попала в ту сферу, где могу его реализовать. У меня сильные ноги и маленький корпус, мне легко возить себя на велосипеде.
 
- Со стороны кажется, что для того, чтобы достичь успеха в спринте, нужно и в жизни быть взрывной и бескомпромиссной или характер можно натренировать?
 
- Знаете, подобные вопросы меня обычно ставят в тупик. Я сама начинаю анализировать, каким же должен быть спринтер по характеру. Мне все-таки кажется, что это можно тренировать, по крайней мере спортивную злость точно можно выработать.
 
- Вы не участвуете в групповых гонках, но все же рискну предположить, что и в вашей практике падения случались…
 
- Последний раз я падала на чемпионате мира в Гонконге. Просто я локти сильно расставляю, когда еду, вот меня и задели. Отлетела в сторону как мячик. Но в плане последствий для здоровья, можно сказать, еще легко отделалась. Серьезных падений в моей карьере не было, надеюсь, и не будет.
 
Вообще, чаще всего неприятные ситуации возникают в кейрине, а я пока еще не так часто в нем участвую. Это самый контактный вид, соперницы не всегда задумываются объехали они тебя полностью или нет, могут накрыть и ты падаешь. Именно в кейрине чаще всего ломаются ключицы и разбиваются велосипеды.
 
- Насколько украинская команда в плане технического оснащения может конкурировать с ведущими сборными мира? На каком велосипеде вы добывали серебро в Прушкуве?
 
- Мы ездим на отечественных велосипедах Comanche. Как видите, у меня получается показывать на Comanche результаты, которые позволяют конкурировать с мировой элитой. К тому же эти велосипеды еще и очень красивые, в сине-желтых тонах, подходят под форму. Мне кажется, что наша команда одна такая стильная на треке!
 
Также Министерство молодежи и спорта Украины приобрело для меня велосипед французской фирмы, с которой сотрудничают многие сборные, Look. Он тоже очень хороший, но нужно время, чтобы к нему привыкнуть, потому что он отличается от Comanche. Французская модель более жесткая, а наша - более маневренная. Два моих прекрасных болида, как я их называю. Это сложно описать словами, но когда ты садишься на велосипед, ты его чувствуешь. Он словно становится продолжением тебя, хотя, казалось бы, всего лишь кусок карбона.
 
- Когда приходит время отпуска, прячете кусок карбона подальше или и на отдыхе с ним не расстаетесь?
 
- Не расстаюсь! Во-первых, зачем расставаться с тем, что тебе нравится, во-вторых, я не люблю ходить пешком. Велосипед спасает! (Улыбается).
 


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Футзалистка сборной Украины призналась почти в абсолютной лесбийности участниц европейских команд. ФутболФутзалистка сборной Украины призналась почти в абсолютной лесбийности участниц европейских команд. Футбол
Отбор Euro-2020: Португалия - Украина - 0:0Отбор Euro-2020: Португалия - Украина - 0:0
Суперлига: Феерический взлет "Запорожья" (ВИДЕО)  Суперлига: Феерический взлет "Запорожья" (ВИДЕО)  
"Ворскла" уволила главного тренера"Ворскла" уволила главного тренера
Стали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИСтали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Биатлонистка едва не застрелила судью на стрельбище перед стартом Чемпионата мираБиатлонистка едва не застрелила судью на стрельбище перед стартом Чемпионата мира
Йоханнес Бе выиграл масс-старт в РупольдингеЙоханнес Бе выиграл масс-старт в Рупольдинге
Елена ПИДГРУШНАЯ: "Когда лыжи не едут - пульс повышается, дыхание сбивается"Елена ПИДГРУШНАЯ: "Когда лыжи не едут - пульс повышается, дыхание сбивается"
Кузьмина выиграла масс-старт в Нове-МестоКузьмина выиграла масс-старт в Нове-Место
Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Нове-МестоЙоханнес Бе выиграл масс-старт в Нове-Место
Елена ЯЦЕНКО: "Наша сборная способна вернуть традиции"Елена ЯЦЕНКО: "Наша сборная способна вернуть традиции"
Винисиус: Даже не мог представить, что мне удастся такой старт в РеалеВинисиус: Даже не мог представить, что мне удастся такой старт в Реале
Сын Михаэля Шумахера выйдет на старт Гонки чемпионовСын Михаэля Шумахера выйдет на старт Гонки чемпионов
ПСВ устанавливает рекорд Эредевизие двенадцатой победой со старта. ФутболПСВ устанавливает рекорд Эредевизие двенадцатой победой со старта. Футбол
Елена Пидгрушная: не против, если спортсмен меняет странуЕлена Пидгрушная: не против, если спортсмен меняет страну
Последние новости
Подгружаем последние новости