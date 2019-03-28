Суперлига: "Политехник" дал бой "Химику" (ВИДЕО)  

ХИМИК - ПОЛИТЕХНИК - 83:81 (24:16, 21:24, 14:26, 24:15)
 
«Химик» (Южный): Рябчук (3 + 6 подборов), Эдвин (19 + 6 подборов + 8 передач), Войналович (7), Антипов (4), Джонс (25 + 4 передачи) - старт; Сидоров (14 + 4 передачи), Павлов (8 + 7 подборов), Марченко (1), Ковалев. 
Фото Суперлига: "Политехник" дал бой "Химику" (ВИДЕО)
Фото: fbu.ua
 
«Политехник» (Харьков): Дэвис (7 + 5 передач), Козлов (16), Кромер (19 + 7 передач), Грэм (12 + 8 подборов), Завадский (12 + 10 подборов) - старт; Рочняк (15), Чугунов, Кузнецов. 
 
27 марта. Южный. ФСК «Олимп». 750 зрителей.
 
Прекрасно осознавая способность легионеров «Политехника» быстро освоиться на любой площадке, южненцы постарались максимально оттянуть этот момент. 
 
Высокие скорости и агрессивная подвижность в чужой «краске» Криса Джонса явно пришлись гостям не по вкусу, тем более, в жесткой борьбе с темнокожим бигменом «Химика» кучку неприятных фолов заработал уже темнокожий легионер оппонентов - Делван Грэм. 
 
Соответственно, к середине стартовой четверти хозяева площадки достигли 14-очкового преимущества и, казалось, в дальнейшем будут только увеличивать его. 
 
Однако совершенно иначе думали другие американцы в составе «политехников» - Ти Джей Кромер и Джаван Дэвис. Грамотными индивидуальными действиями они заставили соперников частенько ошибаться, и постепенно отыгрывали очко за очком. 
 
А когда в третьем периоде серией дальних попаданий их поддержал Роман Козлов, то вперед на 7 очков вырвалась уже харьковская команда.
 
Откровенно запахло сенсацией. Но южненцы нашли в себе силы прибавить, и в начале решающей четверти Илья Сидоров трехочковым попаданием сравнял счет - 66:66. Далее на площадке пошли форменные «качели», когда оппоненты по очереди выходили в лидеры. 
 
Таким образом, ключевыми стали заключительные 45 секунд. Когда табло высвечивало 81:80, поставить точку в поединке решился тот же Козлов. Однако его атака из-за шестиметровой линии цели не достигла. В ответ роль спасителя «Химика» на себя постарался взять Александр Рябчук, но и он из-за дуги промахнулся. 
 
Казалось, гостям уже и карты в руки, да вот только подбор выиграл Дион Эдвин, вдобавок, заставивший Грэма заработать на себе фатальный фол. С линии штрафных плеймейкер южненцев не промахнулся - 82:81.
 
Впрочем, чуточку времени до сирены еще оставалось, и «политехники» сумели найти в чужой «краске» Кромера. Тот решил сыграть с ходу и… совершил досаднейшую пробежку! А тактическое нарушение правил Ти Джея и его партнеров не спасло: Кирилл Марченко реализовал первый штрафной и предельно грамотно отправил мимо цели второй. 
 
А через пару мгновений секундная стрелка остановила свой чисто игровой отсчет. 
 
Что ж, «Химик» вырвал победу, но, похоже, в ответном поединке в субботу «Политехник» будет предельно мотивирован на убедительный реванш.
 
 
ДНЕПР - ОДЕССА - 92:82 (22:21, 22:20, 15:20, 31:21)
 
«Днепр»: Мишула (16 + 5 передач), Вильховецкий (7), Закурдаев (10 + 4 передачи), Глебов (7 + 5 подборов + 6 передач), Тимофеенко (27 + 5 подборов + 3 блок-шота) - старт; Шундель (8 + 5 подборов), Фесенко (8 + 6 подборов), Ревзин (3), Сизов (6).
 
«Одесса»: Мэйси (21 + 8 передач), Мартин (10), Пустозвонов (12 + 10 подборов), Беликов (10 + 9 подборов), Хелманис (16 + 6 подборов) - старт; Ткачук (6), Новиков (5), Щепкин, Шеляковс (2). 
 
27 марта. Днепр. ДС «Шинник». 1100 зрителей.
 
По своему сценарию этот поединок во многом напоминал предыдущий. «Одесса», как и «Политехник», признавать статус «Днепра» как фаворита напрочь отказалась. И, соответственно, ни в чем ему не уступала. 
 
До большого перерыва хозяева площадки ни разу не убежали вперед более 7 очков. Брюс Мэйси, Максим Пустозвонов и Александр Беликов здорово отвечали на периодические вспышки активности Александра Мишулы, Максима Закурдаева и Дмитрия Глебова. 
 
Ну, а под щитами почти на равных сражались Станислав Тимофенко и Арнолдс Хелманис. А вот в третьем периоде, усилиями, прежде всего, того же Мэйсона, «Одесса» уже сама постаралась создать решающий отрыв. И ведь почти получилось! Но днепрян неожиданно спас Николай Вильховецкий…
 
Вообще, на протяжении всего поединка он был малозаметной фигурой, однако в нужный момент, набрав 7 очков подряд, включился весьма продуктивно. И тем самым прилично взбодрил своих партнеров. 
 
Поэтому где-то с 33-й минуты их повышенная мобильность начала доставлять подуставшим гостям большие неприятности. Тимофеенко, освободившись от жесткой опеки, принес «Днепру» ряд важнейших очков, и за 150 секунд до сирены местная команда достигла 13-очкового преимущества. 
 
Одесситы отчаянно цеплялись за свой шанс до последнего. Благодаря тактическим фолам, они отыграли 7 пунктов. Но здесь неспортивное нарушение выдал Алексей Щепкин, и оно уже стало фатальным. 
 
Таким образом, «Днепр», как и «Химик», сделал натужный первый шаг к полуфиналу. Однако для общего успеха его так же может не хватить…
 
Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Футзалистка сборной Украины призналась почти в абсолютной лесбийности участниц европейских команд. ФутболФутзалистка сборной Украины призналась почти в абсолютной лесбийности участниц европейских команд. Футбол
Отбор Euro-2020: Португалия - Украина - 0:0Отбор Euro-2020: Португалия - Украина - 0:0
Суперлига: Феерический взлет "Запорожья" (ВИДЕО)  Суперлига: Феерический взлет "Запорожья" (ВИДЕО)  
"Ворскла" уволила главного тренера"Ворскла" уволила главного тренера
Стали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИСтали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИ
Блок рекламы


Похожие новости
Суперлига: Первый раунд - за фаворитами (ВИДЕО)  Суперлига: Первый раунд - за фаворитами (ВИДЕО)  
Суперлига: Феерический взлет "Запорожья" (ВИДЕО)  Суперлига: Феерический взлет "Запорожья" (ВИДЕО)  
Суперлига: ЗТР вышел в лидерыСуперлига: ЗТР вышел в лидеры
Голевое шоу в Киеве (ВИДЕО)  Голевое шоу в Киеве (ВИДЕО)  
Чемпионат Украины: Борьба обостряется (ВИДЕО)  Чемпионат Украины: Борьба обостряется (ВИДЕО)  
Серия А: "Ювентус" потерпел первое поражение (ВИДЕО)  Серия А: "Ювентус" потерпел первое поражение (ВИДЕО)  
"Заря" - "Шахтер" - 0:1. 22 тур (ВИДЕО)  "Заря" - "Шахтер" - 0:1. 22 тур (ВИДЕО)  
Серия А: "Кальяри" дома обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)  Серия А: "Кальяри" дома обыграл "Фиорентину" (ВИДЕО)  
"Хит" впервые проиграл (ВИДЕО)  "Хит" впервые проиграл (ВИДЕО)  
"Кременчугу" повезло больше (ВИДЕО)  "Кременчугу" повезло больше (ВИДЕО)  
Последние новости
Подгружаем последние новости