Кузьмина выиграла гонку преследования в Холменколлене

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
 
34-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха и показала результат 28 минут 25,9 секунды.
Фото Кузьмина выиграла гонку преследования в Холменколлене
Анастасия Кузьмина. Фото: biathlonworld.com
 
Это вторая победа Кузьминой на этапе в Холменколлене: в четверг она завоевала золото в спринте. 
 
Второе место заняла немка Дениза Херманн (отставание 1.42,8) , третье - шведка Ханна Эберг (2.01,1). 
 
Лучшей среди украинок стала Вита Семеренко, которая с четырьмя промахами заняла 30-е место, уступив победительнице гонки 4.47,1.
 
Холменколлен (Норвегия)
 
Кубок мира
 
Женщины
 
Гонка преследования 10 км
 
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 28.25,9 (0 шт. кругов)
 
2. Дениза Херманн (Германия) - отставание 1.42,8 (2)
 
3. Ханна Эберг (Швеция) - 2.01,1 (1)
 
4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 2.11,7 (3)
 
5. Лина Перссон (Швеция) - 2.12,5 (1)
 
6. Тирил Экхофф (Норвегия) - 2.27,0 (4).
 
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