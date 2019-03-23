Новостей.COM ⇒ Спорт

Кузьмина выиграла гонку преследования в Холменколлене Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. 34-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха и показала результат 28 минут 25,9 секунды. Анастасия Кузьмина. Фото: biathlonworld.com Это вторая победа Кузьминой на этапе в Холменколлене: в четверг она завоевала золото в спринте. Второе место заняла немка Дениза Херманн (отставание 1.42,8) , третье - шведка Ханна Эберг (2.01,1). Лучшей среди украинок стала Вита Семеренко, которая с четырьмя промахами заняла 30-е место, уступив победительнице гонки 4.47,1. Холменколлен (Норвегия) Кубок мира Женщины Гонка преследования 10 км 1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 28.25,9 (0 шт. кругов) 2. Дениза Херманн (Германия) - отставание 1.42,8 (2) 3. Ханна Эберг (Швеция) - 2.01,1 (1) 4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 2.11,7 (3) 5. Лина Перссон (Швеция) - 2.12,5 (1) 6. Тирил Экхофф (Норвегия) - 2.27,0 (4). Спорт-Экспресс в Украине

Спорт-Экспресс

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.