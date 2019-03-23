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2019-03-23
Кузьмина выиграла гонку преследования в Холменколлене
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина завоевала золото в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.
34-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха и показала результат 28 минут 25,9 секунды.
Анастасия Кузьмина. Фото: biathlonworld.com
Это вторая победа Кузьминой на этапе в Холменколлене: в четверг она завоевала золото в спринте.
Второе место заняла немка Дениза Херманн (отставание 1.42,8) , третье - шведка Ханна Эберг (2.01,1).
Лучшей среди украинок стала Вита Семеренко, которая с четырьмя промахами заняла 30-е место, уступив победительнице гонки 4.47,1.
Холменколлен (Норвегия)
Кубок мира
Женщины
Гонка преследования 10 км
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) - 28.25,9 (0 шт. кругов)
2. Дениза Херманн (Германия) - отставание 1.42,8 (2)
3. Ханна Эберг (Швеция) - 2.01,1 (1)
4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) - 2.11,7 (3)
5. Лина Перссон (Швеция) - 2.12,5 (1)
6. Тирил Экхофф (Норвегия) - 2.27,0 (4).
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