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Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике помогает Усику адаптироваться к супертяжелому весу Алексей Торохтий помогает Усику в тренировках. Александр Усик Фото: skysports.com Олимпийский чемпион Лондона-2012 по тяжелой атлетике Алексей Торохтий помогает абсолютному чемпиону мира в тяжелом весе Александру Усику готовиться к переходу в супертяжелый вес. Видео тренировок Усика и вице-президента Федерации тяжелой атлетики Украины Торохтия по подготовки к переходу в супертяжелый дивизион демонстрировал YouTube-канал VideoBoxing. Ранее сообщалось, что руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) обязало Усика провести защиту титула в бою против россиянина Дениса Лебедева. В свою очередь, менеджер россиянина Вадим Корнилов заявил, что проведение этого поединка зависит в первую очередь от желания самого Усика.

LB.ua

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